Fener alayı
Deplasmanda Moses’in penaltısıyla gülen Kanarya, haftaya Antalyaspor’u
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda BŞB Erzurumspor'u 1-0 yenerek 8. sıraya yükseldi; rakibini ise ateşe attı. Kanarya'ya üç puanı getiren golü 59. dakikada penaltıdan Victor Moses kaydetti. Nijeryalı oyuncu, kaleci Sehic'in Soldado'ya ceza sahasında yaptığı hareketin VAR incelemesi sonunda penaltıya dönüşmesiyle kazanılan atışı gole çevirdi. Kalan dakikalarda Erzurumspor'un büyük çabası vardı. Ciddi fırsatları kullanamayan ev sahibi sonucu değiştiremedi. Emrah Başsan'ın 73'teki frikiğinde ise top üst direğe çarparak, auta gitti. Fenerbahçe bu sonuçla ligi 6'ncı bitirme şansını yakaladı. Sarı-lacivertliler son hafta Ülker Stadı'nda konuk edeceği Antalyaspor'u yener, Atiker Konyaspor ile Aytemiz Alanyaspor'dan biri de puan kaybederse ikili averajda bu iki takıma da üstün olduğu için sezonu 6. sırada tamamlayacak. Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Alanyaspor'un puan eşitliği halinde ise 3'lü averajda iyi olan Konyaspor ligi 6. bitirecek.
Tolgay cezalı!
Erzurumspor karşısında bu sezonki 4. sarı kartını gören Tolgay Arslan cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertli futbolcu, son hafta Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. 22. haftada 1-1 biten Konyaspor mücadelesinde de çift sarıdan kızaran Tolgay, bu sezon ligde ikinci kez cezalı oldu.
İlk kez 3'te 3 yaptı
Fenerbahçe ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazandı. Erzurum'u tek golle geçen sarı-lacivertliler, 31. haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1, geçtiğimiz hafta ise Akhisar'ı Ülker Stadı'nda 2-1 mağlup etmişti. Kanarya daha önce iki kez iki maç üst üste kazanmış ancak arkası gelmemişti?.
Tolgay cezalı!
Erzurumspor karşısında bu sezonki 4. sarı kartını gören Tolgay Arslan cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertli futbolcu, son hafta Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. 22. haftada 1-1 biten Konyaspor mücadelesinde de çift sarıdan kızaran Tolgay, bu sezon ligde ikinci kez cezalı oldu.
İlk kez 3'te 3 yaptı
Fenerbahçe ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazandı. Erzurum'u tek golle geçen sarı-lacivertliler, 31. haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1, geçtiğimiz hafta ise Akhisar'ı Ülker Stadı'nda 2-1 mağlup etmişti. Kanarya daha önce iki kez iki maç üst üste kazanmış ancak arkası gelmemişti?.
- 21.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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