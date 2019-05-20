Fenerbahçe'den Euroleague'e buruk veda!
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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'den Euroleague'e buruk veda!

Fenerbahçe'den Euroleague'e buruk veda!

Sarı-lacivertliler, İspanyol devine 75-94 skorla mağlup oldu. Grubundan lider çıkarak Final-Four’a kalan Kanarya, turnuvayı hayal kırıklığı yaşayarak kapattı.

Euroleague'de FinalFour'a şampiyonluk ümidiyle giren , turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Fenerbahçe maça Guduric, Kalinic, Ahmet, Sinan ve Green ilk beşiyle çıktı. ise Ayon, Campazzo, Fernandez, Carrol ve Reyes ile sahaya dizildi. 'nın Fernando Buesa Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan taraf Real Madrid oldu. Ayon'un basketleriyle öne geçen Real Madrid ilk çeyreği 24-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe üstünlüğü ele alan taraftı. Sarı-lacivertliler ile sayılar bulurken, skora katkı sağladı. Fenerbahçe, ikinci çeyrekte 24 sayı attı. Real Madrid ise 14 sayıda kaldı. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 40-38 önde tamamladı. ÜÇÜNCÜ periyotta iki takım karşılıklı sayılar üretirken Real Madrid, Gustavo Ayon ile üst üste kolay sayılar buldu. ANCAK ona Kostas Sloukas ile karşılık veren Fenerbahçe, bu çeyrekte Yunan yıldızından önemli bir skor katkısı aldı ve farkı 4 sayıya kadar çıkardı. Ancak daha sonra 1-9'luk bir seri yakalayan Real Madrid, farkı kapatıp öne geçti. (61-65) Real Madrid, son 10 dakikaya da 63-69 önde gitti. SON çeyreğe 5-0'lık bir seri ile başlayan Pablo Laso'nun öğrencileri farkı bir kez daha çift haneye çıkardı. (63-74) Frene basmayan ve rakibine 6.5 dakika boyunca saha içi imkanı tanımayan Real Madrid, mücadeleden 75- 94'lük skorla galip ayrıldı.

ERICK GREEN SAKATLANDI
Bu sezon çok fazla sakatlık yaşayan Fenerbahçe Beko, üçüncülük maçında Erick Green'i de kaybetti. Sezon başında sakatlanan Tyler Ennis'in yerine transfer edilen Green, Sarı Lacivertlilerin Real Madrid karşısında oynadığı maçın son bölümünde talihsiz bir sakatlık yaşadı. Maçın son anlarında savunmada ayağı kayan Green, ardından toparlanamadı. Doktorların gelmesiyle birlikte Amerikalı oyuncu sahayı sedyeyle terk etti. Green'in aşilini tutması sebebiyle sakatlığının ciddiyeti herkesi korkuttu. Oyuncunun ayak bileğinin arkasına buz konuldu. Sarı-lacivertlilerde bu sezon Ennis'in dışında Gigi Datome ve Joffrey Lauvergne de sakatlıkları sebebiyle 'u kaçırmış; Jan Vesely ve Nikola Kalinic ise yaşadıkları sakatlıktan ancak Final Four döneminde dönebildi.
  1. 20.5.2019
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