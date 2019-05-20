Fenerbahçe'den Euroleague'e buruk veda!
Sarı-lacivertliler, İspanyol devine 75-94 skorla mağlup oldu. Grubundan lider çıkarak Final-Four’a kalan Kanarya, turnuvayı hayal kırıklığı yaşayarak kapattı.
İkinci çeyrekte Fenerbahçe üstünlüğü ele alan taraftı. Sarı-lacivertliler Kostas Sloukas ile sayılar bulurken, Melih Mahmutoğlu skora katkı sağladı. Fenerbahçe, ikinci çeyrekte 24 sayı attı. Real Madrid ise 14 sayıda kaldı. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 40-38 önde tamamladı. ÜÇÜNCÜ periyotta iki takım karşılıklı sayılar üretirken Real Madrid, Gustavo Ayon ile üst üste kolay sayılar buldu. ANCAK ona Kostas Sloukas ile karşılık veren Fenerbahçe, bu çeyrekte Yunan yıldızından önemli bir skor katkısı aldı ve farkı 4 sayıya kadar çıkardı. Ancak daha sonra 1-9'luk bir seri yakalayan Real Madrid, farkı kapatıp öne geçti. (61-65) Real Madrid, son 10 dakikaya da 63-69 önde gitti. SON çeyreğe 5-0'lık bir seri ile başlayan Pablo Laso'nun öğrencileri farkı bir kez daha çift haneye çıkardı. (63-74) Frene basmayan ve rakibine 6.5 dakika boyunca saha içi imkanı tanımayan Real Madrid, mücadeleden 75- 94'lük skorla galip ayrıldı.
ERICK GREEN SAKATLANDI
Bu sezon çok fazla sakatlık yaşayan Fenerbahçe Beko, üçüncülük maçında Erick Green'i de kaybetti. Sezon başında sakatlanan Tyler Ennis'in yerine transfer edilen Green, Sarı Lacivertlilerin Real Madrid karşısında oynadığı maçın son bölümünde talihsiz bir sakatlık yaşadı. Maçın son anlarında savunmada ayağı kayan Green, ardından toparlanamadı. Doktorların gelmesiyle birlikte Amerikalı oyuncu sahayı sedyeyle terk etti. Green'in aşilini tutması sebebiyle sakatlığının ciddiyeti herkesi korkuttu. Oyuncunun ayak bileğinin arkasına buz konuldu. Sarı-lacivertlilerde bu sezon Ennis'in dışında Gigi Datome ve Joffrey Lauvergne de sakatlıkları sebebiyle Final Four'u kaçırmış; Jan Vesely ve Nikola Kalinic ise yaşadıkları sakatlıktan ancak Final Four döneminde dönebildi.
- 20.5.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Fenerbahçe'den Euroleague'e buruk veda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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