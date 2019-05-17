Fenerbahçe gol pozisyonu kaçırmada ikinci sırada
Süper Lig’de bu sezon bekleneni veremeyen Fenerbahçe, en çok gol pozisyonu kaçıran takımlar arasında ikinci sırada yer aldı.
Süper Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen Fenerbahçe, en çok gol pozisyonu kaçıran takımlar arasında ikinci sırada yer aldı.
Spor Toto Süper Lig bekleneni veremeyen Fenerbahçe, bu sezon en çok gol pozisyonu kaçıran takımlar arasında ikinci sırada yer aldı. Sezon başında Teknik Direktör Phillip Cocu ile yeni bir sayfa açan sarı-lacivertliler, Hollandalı çalıştırıcı ile istediği performansı gösterememesinden dolayı yollarını ayırdı. Daha sonra takım, geçiş döneminde yardımcı antrenör Erwin Koeman'a emanet edilirken, ligin ilk yarısının sonunda ise Ersun Yanal takımın başına getirildi. Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Kanarya, aynı zamanda ligin en çok gol pozisyonu kaçıran ikinci takımı oldu. Ligde oynadığı 32 maçta 54 kez net gol pozisyonu kaçıran Fenerbahçe, 56 pozisyon ile Bursaspor'un ardından ikinci olurken, Kasımpaşa da 53 pozisyonla üçüncü sırada yer aldı.
- 17.05.2019
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Trabzonspor'da hedef yeniden Sehic
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Kaleciyi bilmem ama Pinto alınmasın. Çok faydası olmaz.
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Ünal Karaman galibiyetle taçlandıracak
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Vodafone oynanan maçta tıpkı fb maçımızda olduğu gibi bjk ye fazladan uzatma verildi ve gol yedik onun acısını çıkartacağız.
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TFF Başkanlığı için adaylığını açıkladı!
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Gel gel sen de gs bu aralar sizin yaptığınız işi daha iyi yapıyor geride kaldınız
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