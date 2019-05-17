Şampiyon Fenerbahçe – Fotomaç – 17 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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Şampiyon Fenerbahçe

Ligi'nde mutlu sona ulaşan taraf 1907 Engelli Yıldızlar oldu.

'ni dün 59-56 mağlup eden sarı-lacivertliler, seride durumu 2-1'e getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk kupasını Federasyon Başkanı Arif Ümit Uztürk'ten alan Kanarya, sevincini taraftarlarıyla paylaştı.
  1. 17.5.2019
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