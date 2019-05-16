Zelarayan kapıyı kapattı – Fotomaç – 16 Mayıs 2019
17 Mayıs 2019, Cuma
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kapıyı kapattı

Zelarayan kapıyı kapattı
Diego Reyes'e karşılık takas olarak geleceği ileri sürülen , iddiaları yalanladı. Arjantinli on numara, "Tigres ile kontratım 2022'de bitiyor ve takımımda mutluyum. Sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyorum" dedi.
  1. 16.5.2019
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