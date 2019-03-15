Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, Ersun Yanal ile göreve devam edileceği yönünde bir açımla yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü, Ersun Yanal'ın sezon sonunda görevine son verileceğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında hocamız Ersun Yanal ile yollarımızın ayrılacağı yönünde birtakım iddialar, haberler yer almaktadır.
Zor bir sene geçiren futbol takımımızın, hocamız Ersun Yanal göreve geldikten sonra artan performansı oyun içi istatistikleriyle sabittir.
Futbol takımımız bu sene ligi bitirebildiği en üst konumda bitirecek; gelecek sezon da hocamız Ersun Yanal önderliğindeki yapılanmasıyla zirve yürüyüşünü emin adımlarla gerçekleştirecektir.
Bu tip hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ederiz.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında hocamız Ersun Yanal ile yollarımızın ayrılacağı yönünde birtakım iddialar, haberler yer almaktadır.
Zor bir sene geçiren futbol takımımızın, hocamız Ersun Yanal göreve geldikten sonra artan performansı oyun içi istatistikleriyle sabittir.
Futbol takımımız bu sene ligi bitirebildiği en üst konumda bitirecek; gelecek sezon da hocamız Ersun Yanal önderliğindeki yapılanmasıyla zirve yürüyüşünü emin adımlarla gerçekleştirecektir.
Bu tip hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ederiz.
- 15.03.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Kara Kartal’ın gözü Zidane’da
Toplam 1
Yorum
KUTUNA PARA YOK,KULÜP FİFALIK,HAYATTA KİMSE GELMEZ HELE Kİ REAL DEN.ANCAK DONUNU ALIRIZ ADAMLARIN.
-
Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
UĞURSUZ iş sağlama alınmış
-
Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
TETİKÇİ galatasaraya şimdiden geçmiş olsun o zaman
Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.