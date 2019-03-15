Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması – Fotomaç – 15 Mart 2019
15 Mart 2019, Cuma
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'den açıklaması

Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması

Kulübü, ile göreve devam edileceği yönünde bir açımla yayımladı.

Kulübü, 'ın sezon sonunda görevine son verileceğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında hocamız Ersun Yanal ile yollarımızın ayrılacağı yönünde birtakım iddialar, haberler yer almaktadır.

Zor bir sene geçiren futbol takımımızın, hocamız Ersun Yanal göreve geldikten sonra artan performansı oyun içi istatistikleriyle sabittir.

Futbol takımımız bu sene ligi bitirebildiği en üst konumda bitirecek; gelecek sezon da hocamız Ersun Yanal önderliğindeki yapılanmasıyla zirve yürüyüşünü emin adımlarla gerçekleştirecektir.

Bu tip hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ederiz.

  1. 15.03.2019
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