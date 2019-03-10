Fenerbahçe avlandı!
Robinho’nun golüne Soldado yanıt verdi. 2. yarıda bastıran sarı-lacivertli ekip, Zajc ile öne geçme şansını kullanamayınca, Napoleoni cezayı kesti.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda lider Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Başakşehir 19'da Robinho ile öne geçti. Golde kaleci Volkan'ın büyük hatası vardı. İkinci yarıda oyuna denge getiren Kanarya 73'te Soldado ile eşitliği sağladı. Bu golde de geri pası kısa düşen Attamah'ın hatası vardı.
BAŞAKŞEHİR AÇIYOR
Sarı-lacivertli ekip Zajc ile öne geçme şansını kullanamazken, 83'te Napoleoni skoru belirledi: 1-2. Fenerbahçe bu sonuçla 28 puan ile 14'üncü sırada kaldı. Göztepe bugün kazanırsa Fenerbahçe 15'inci sıraya gerileyecek ve averajla düşme hattının üzerinde yer alacak. Başakşehir ise puanını 57'ye çıkarıp, zirvede farkı 11'e yükseltti. Fenerbahçe haftaya Sivasspor'u ağırlayacak. Başakşehir ise Kayseri deplasmanına gidecek.
SOLDADO'NUN GOLÜ YETMEDİ
Fenerbahçe'NİN tek golü Roberto Soldado'dan geldi. İspanyol forvet, 73. dakikada Attamah'ın kısa düşen geri pasında araya girerek topu kaleci Mert Günok'un üzerinden aşırıp filelere gönderdi. Bu golle skora denge geldi. Ancak Fenerbahçe sonrasında önemli fırsatları kullanamayınca, Başakşehir Napoleoni ile bir gol daha bulup sahadan galip ayrıldı. Soldado yenilgi nedeniyle golüne sevinemedi. Tecrübeli oyuncu dün attığı golle birlikte ligde bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı. Ligde 3 tane de asist yapan Roberto ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol, 1 asist üretti.
VALBUENA GİRDİ ÇIKTI
Kanarya'da Mathieu Valbuena dün iki şoku bir arada yaşadı. Fransız yıldız maçtan önce ilk onbirde oynamayı beklerken yedek olduğunu öğrendi. İkinci yarıda 70. dakikada Jailson'un yerine oyuna dahil olan tecrübeli isim onbeş dakika sonra sakatlık geçirince maça devam edemedi. Kenara işaret eden Valbuena, 85'te yerini Sebastian Frey'e bıraktı. Sahayı üzgün bir şekilde terk eden Valbuena'nın durumunun ciddi olup olmadığı bugün yapılacak detaylı kontrolden sonra belli olacak.
ELJİF YİNE DÖKÜLDÜ
Ersun Yanal'ın sürpriz yaparak Valbuena'nın yerine şans verdiği Eljif Elmas yine başarılı olamadı. Genç oyuncu ilk yarıda sahada bir varlık gösteremeyince devre arasında oyundan alındı. Yanal, Eljif'in yerine Mehmet Ekici'yi sahaya sürdü. Eljif sosyal medyada tepki aldı.
- 10.3.2019
- Başakşehirliler söyledi Yanal ara verdi
- Pilotlar tekme tokat kavga etti | İZLEYİN
- Fenerbahçe'de Mehmet Topal Medipol Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldı
- Uğur Karakullukçu: Volkan Demirel Galatasaray'ın kalecisi olsaydı gönderilirdi
- Uğur Karakullukçu: Avrupa'nın önemli liglerinden İrfan Can'a teklif var
-
DG Sivasspor E. Yeni Malatyaspor maçına hazır
Toplam 1
Yorum
maho Sivasın golcüsü yok zaten hocasıda yok
-
İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 16
Yorum
Mustafa ÖZYANIK Halkın takımı için taraftarından yardım istemekten daha doğal ne olabilir. Sonuna kadar beraberiz Başkan...
-
Arda Turan en çok Fenerbahçe'ye kaybetti
Toplam 2
Yorum
uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
Fenerbahçe avlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.