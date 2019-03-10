Fenerbahçe avlandı!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda lider Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Başakşehir 19'da Robinho ile öne geçti. Golde kaleci Volkan'ın büyük hatası vardı. İkinci yarıda oyuna denge getiren Kanarya 73'te Soldado ile eşitliği sağladı. Bu golde de geri pası kısa düşen Attamah'ın hatası vardı.



BAŞAKŞEHİR AÇIYOR

Sarı-lacivertli ekip Zajc ile öne geçme şansını kullanamazken, 83'te Napoleoni skoru belirledi: 1-2. Fenerbahçe bu sonuçla 28 puan ile 14'üncü sırada kaldı. Göztepe bugün kazanırsa Fenerbahçe 15'inci sıraya gerileyecek ve averajla düşme hattının üzerinde yer alacak. Başakşehir ise puanını 57'ye çıkarıp, zirvede farkı 11'e yükseltti. Fenerbahçe haftaya Sivasspor'u ağırlayacak. Başakşehir ise Kayseri deplasmanına gidecek.



SOLDADO'NUN GOLÜ YETMEDİ

Fenerbahçe'NİN tek golü Roberto Soldado'dan geldi. İspanyol forvet, 73. dakikada Attamah'ın kısa düşen geri pasında araya girerek topu kaleci Mert Günok'un üzerinden aşırıp filelere gönderdi. Bu golle skora denge geldi. Ancak Fenerbahçe sonrasında önemli fırsatları kullanamayınca, Başakşehir Napoleoni ile bir gol daha bulup sahadan galip ayrıldı. Soldado yenilgi nedeniyle golüne sevinemedi. Tecrübeli oyuncu dün attığı golle birlikte ligde bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı. Ligde 3 tane de asist yapan Roberto ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol, 1 asist üretti.



VALBUENA GİRDİ ÇIKTI

Kanarya'da Mathieu Valbuena dün iki şoku bir arada yaşadı. Fransız yıldız maçtan önce ilk onbirde oynamayı beklerken yedek olduğunu öğrendi. İkinci yarıda 70. dakikada Jailson'un yerine oyuna dahil olan tecrübeli isim onbeş dakika sonra sakatlık geçirince maça devam edemedi. Kenara işaret eden Valbuena, 85'te yerini Sebastian Frey'e bıraktı. Sahayı üzgün bir şekilde terk eden Valbuena'nın durumunun ciddi olup olmadığı bugün yapılacak detaylı kontrolden sonra belli olacak.



ELJİF YİNE DÖKÜLDÜ

Ersun Yanal'ın sürpriz yaparak Valbuena'nın yerine şans verdiği Eljif Elmas yine başarılı olamadı. Genç oyuncu ilk yarıda sahada bir varlık gösteremeyince devre arasında oyundan alındı. Yanal, Eljif'in yerine Mehmet Ekici'yi sahaya sürdü. Eljif sosyal medyada tepki aldı.