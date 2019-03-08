Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçına hazır
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın rakip sahada Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından, top kapma ile pas çalışması yaptığı bildirildi.
Çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin antrenman sonrası tesislerde kampa girdiği aktarıldı.
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