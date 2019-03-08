Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçına hazır
08 Mart 2019, Cuma
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maçına hazır

Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçına hazır

, 'in 25. haftasında yarın rakip sahada ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından, top kapma ile pas çalışması yaptığı bildirildi.

Çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin antrenman sonrası tesislerde kampa girdiği aktarıldı.

  1. 08.03.2019
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