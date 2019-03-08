Fenerbahçe lidere konuk oluyor
08 Mart 2019, Cuma
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lidere konuk oluyor

Fenerbahçe lidere konuk oluyor

Sarı-lacivertliler, Spor Toto 'in 25. haftasında yarın 'le karşılaşacak .

, Spor Toto 'in 25. haftasında yarın deplasmanda lider 'e konuk olacak.

Süper Lig'deki son iki maçında 'la deplasmanda berabere kalıp sahasında 'u yenerek iki maçta 4 puan alan sarı-lacivertliler, haftaya 28 puanla 14. sırada girdi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

TEK EKSİK AYEW
Fenerbahçe'de cezalısı olan Andre Ayew, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Ayew dışında eksiği bulunmayan sarı-lacivertlilerde, , , , , Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Medipol Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.

DEPLASMANDA KAYIP
Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda yaklaşık 6 aydır galip gelemiyor.

Bu sezon 12 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahada sarı-lacivertliler, 5 beraberlik, 6 yenilgi aldı.

Ligdeki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de alan Fenerbahçe, daha sonraki 9 dış saha maçında da galip gelemedi.

  1. 08.03.2019
  2. Güncelleme: 08.03.2019 10:09
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