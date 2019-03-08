Fenerbahçe lidere konuk oluyor
Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Medipol Başakşehir'le karşılaşacak .
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
Süper Lig'deki son iki maçında Beşiktaş'la deplasmanda berabere kalıp sahasında Çaykur Rizespor'u yenerek iki maçta 4 puan alan sarı-lacivertliler, haftaya 28 puanla 14. sırada girdi.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
TEK EKSİK AYEW
Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı olan Andre Ayew, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Ayew dışında eksiği bulunmayan sarı-lacivertlilerde, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Serdar Aziz, Roberto Soldado, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Medipol Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.
DEPLASMANDA KAYIP
Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda yaklaşık 6 aydır galip gelemiyor.
Bu sezon 12 maçta tek galibiyet yaşadığı dış sahada sarı-lacivertliler, 5 beraberlik, 6 yenilgi aldı.
Ligdeki ilk ve tek deplasman galibiyetini 16 Eylül 2018'de alan Fenerbahçe, daha sonraki 9 dış saha maçında da galip gelemedi.
- 08.03.2019
- Güncelleme: 08.03.2019 10:09
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Toplam 1
Yorum
KASA KOSKOCA FB DİRARA MI KALDI YA U21 NE GÜNE DURUYO
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Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
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