Fenerbahçe Beko Madrid deplasmanına çıkıyor

Fenerbahçe Beko zorlu Real Madrid deplasmanına çıkıyor. Son olarak Barcelona'ya deplasmanda 77-70 mağlup olan Real Madrid, Fenerbahçe Beko karşısında tekrar çıkış arayacak. Temsilcimiz ise kazanıp liderliğini perçinlemek istiyor.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, son EuroLeague maçında 28 Şubat Perşembe günü Anadolu Efes ile karşılaştı ve rakibini Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 84-66 mağlup etti. Bu karşılaşmada Kostas Sloukas 17, Nikola Kalinic 15, Luigi Datome 13 sayı buldu. Anadolu Efes'te ise Adrien Moerman 18, Shane Larkin 13 sayı üretti. Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 24. hafta sonunda 21 galibiyete ulaştı ve play-off'a saha avantajıyla girmeyi garantiledi.

Ekibimiz, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son karşılaşmada da Anadolu Efes'e rakip oldu. 3 Mart Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin büyük kısmını önde götüren Fenerbahçe Beko, son bölümde rakibine teslim olmaktan kurtulamadı (67-65). Takımımızda Kostas Sloukas 14, Luigi Datome 12 sayı üretti. Obradovic'in öğrencileri, ligimizde 18 maçta 15 galibiyetle lider durumda.

Fenerbahçe Beko'da Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Kostas Sloukas, EuroLeague'de kullandığı son 24 serbest atışta da isabet kaydetti.

Jan Vesely, EuroLeague kariyerinde %56.2'lik faul isabet oranıyla 2018-19 sezonuna girmişti. Başarılı oyuncu, bu sezon faul çizgisinde 80/97 (%82.5) isabet oranı tutturdu. Vesely, aynı zamanda son 21 EuroLeague maçının 20'sinde çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretiyor.

Jan Vesely, EuroLeague'de verimlilik puanı kategorisinde 20.5 ile ikinci sırada yer alıyor. Yıldız oyuncumuz, top çalma alanında da 1.7 ortalamayla üçüncü sırada bulunuyor.

Kostas Sloukas, bu sezon faul çizgisinde %93.44 isabet oranına sahip ve EuroLeague genelinde beşinci sırada yer alıyor.

Luigi Datome, EuroLeague kariyerinde %90.46 faul isabet yüzdesine sahip ve lig tarihinin en iyi yedinci oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Marko Guduric %52.4 üç sayı yüzdesiyle EuroLeague genelinde üçüncü sırada yer alıyor.

Jan Vesely, 20 ribaund daha alması halinde EuroLeague kariyerinde 1000 ribaund barajını aşacak.

REAL MADRİD HAKKINDA

Elli yılı aşkın bir süreden bu yana Avrupa basketbolunun en saygın takımlarından biri olan Real Madrid'in müzesinde 10 EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra 33 lig, 27 de kupa şampiyonlukları bulunuyor. Bunların yanı sıra; Avrupa'nın zirvesindeki organizasyon olan EuroLeague'de mücadele etmediği dönemlerde Real Madrid, 4 kez Saporta Kupası'nı, birer kez de Koraç Kupası ve ULEB'i kazanmayı başardı. Emiliano Rodriguez, Clifford Luyk, Wayne Brabender, Walter Szczerbiak, Juan Antonio Corbalan, Drazen Petrovic, Arvydas Sabonis, Dejan Bodiroga ve Sergio Llull gibi çok önemli isimler, Real Madrid'i Avrupa'nın en değerli takımlarından biri yapan isimlerden birkaçı. Eflatun-beyazlılar, 1964-1968 arasında peş peşe dört EuroLeague şampiyonluğu kazandı ve bu başarıyı 1974, 1978 ve 1980'de de tekrarladı. EuroLeague organizasyonunu bir kez daha şampiyonlukla bitirebilmek için 15 yıl bekleyen Real Madrid, bu süreçte Saporta Kupası'nı 1984, 1989 ve 1992'de kazanırken, 1988'de de Koraç Kupası'nı müzesine götürdü. 1995'te Sabonis önderliğinde, finalde Olympiakos'u yenerek sekizinci EuroLeague şampiyonluğuna ulaşan Real, 2007'de de Louis Bullock ve Felipe Reyes'in başrolde olduğu kadrosuyla ULEB Kupası'nı kazandı. Real Madrid, aynı dönemde de finalde Barcelona'yı 3-1 ile geçerek 30. lig şampiyonluğuna erişti. Real Madrid, 2011'de Pablo Laso'nun koçluğunda EuroLeague Final Four'una dönüş yaparken, 2013 ve 2014'te de final oynamayı başardı ancak peş peşe Olympiakos ile Maccabi'ye yenilmekten kurtulamadı. Avrupa'da yüksek tempo basketbolunun en önemli temsilcisi haline gelen İspanyol ekibi, 2015'te ev sahipliği yaptığı Final Four'da önce Fenerbahçe Ülker'i, ardından da Olympiakos'u geçerek 9. kez mutlu sona ulaştı. Bu dönemde Andres Nocioni Final Four MVP'si seçilirken, Felipe Reyes de sezonun en iyi beşinde yer aldı. Real Madrid'in bu kadrosunda Sergio Rodriguez, Llull, Jaycee Carroll, Gustavo Ayon ve Rudy Fernandez de katkılarıyla dikkat çekiyordu. Pablo Laso'nun ekibi, bu sezonda Kral Kupası'nı ve İspanya Ligi'ni kazanarak Real Madrid'in 1974 yılından sonra ilk kez üç kupa birden kazanmasını sağlıyordu. 2015-16'da İspanya Ligi ve İspanya Kupası'nı bir kez daha müzesine götüren Real Madrid, 2016-17'de üst üste dördüncü Kral Kupası zaferine ulaşıyor ancak EuroLeague Final Four'unda Fenerbahçe'ye eleniyordu. 2017-18'de sakatlık sorunlarıyla boğuşan Real Madrid, normal sezonu beşinci sırada bitirmesine rağmen play-off'ta saha avantajına sahip Panathinaikos'u 3-1 ile geçerek Final Four'a yükseldi ve burada da önce CSKA Moskova'yı, ardından da finalde Fenerbahçe'yi geçerek 10. EuroLeague şampiyonluğuna erişti. Luka Doncic, Real Madrid'in geçtiğimiz sezonuna damga vuran isimdi.

REAL MADRİD'DE SON DURUM

2011-12 sezonundan bu yana Pablo Laso tarafından çalıştırılan Real Madrid'in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Facundo Campazzo, Sergio Llull, Fabien Causeur, Melwin Pantzar, Klemen Prepelic, Jaycee Carroll

Forvetler: Jeffery Taylor, Rudy Fernandez, Santi Yusta, Gabriel Deck, Anthony Randolph, Trey Thompkins

Pivotlar: Walter Tavares, Gustavo Ayon, Felipe Reyes, Ognjen Kuzmic

Koç: Pablo Laso

Real Madrid, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 24 maçta 18 galibiyet elde etti ve haftaya üçüncü sırada giriyor. Real, son EuroLeague karşılaşmasında 1 Mart Cuma günü Barcelona Lassa'ya konuk oldu ve mücadeleyi 77-70 kaybetti. Bu karşılaşmada Rudy Fernandez 15, Anthony Randolph 12, Jaycee Carroll ise 10 sayı üretti.

Real Madrid, İspanya Ligi ACB'de 21 maç sonunda 16 galibiyete sahip ve Barcelona Lassa'nın ardından ikinci sırada bulunuyor. Real, son lig karşılaşmasında 3 Mart Pazar günü Morabanc Andorra'ya konuk olduğu maçı 66-87 kazandı. Bu müsabakada Jaycee Carroll 15, Facundo Campazzo ve Sergio Llull 14'er sayı üretti.

Anthony Randolph, Pablo Laso'nun EuroLeague'de tüm maçlarda ilk beşte görev verdiği tek isim oldu.

Sergio Llull, EuroLeague'de kullandığı son 28 serbest atışta da isabet buldu. Llull, son sekiz EuroLeague karşılaşmasında da en az bir üç sayılık atış isabeti kaydetti.

Jaycee Carroll EuroLeague'deki son 26 serbest atışında isabet buldu. Felipe Reyes'in de faul çizgisinde 21 atışlık serisi bulunuyor.

Anthony Randolph, son 25 EuroLeague mücadelesinin 24'ünde ve üst üste son 14 maçta en az bir üçlük isabeti kaydetti. Randolph, son 11 EuroLeague maçının 10'unda çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı üretti.

Facundo Campazzo, EuroLeague'de maç başına 1.5 top çalmayla bu alanda en iyi dördüncü oyuncu.

Walter Tavares, EuroLeague'de maç başına 1.7 blok yapıyor ve bu alanda en iyi oyuncu olarak dikkat çekiyor. Tavares aynı zamanda %74.44 iki sayılık atış yüzdesiyle lig lideri.

Jaycee Carroll EuroLeague kariyerinde %91.04 ile serbest atış kullanıyor ve lig tarihinin en iyi beşinci ismi.

Sergio Llull, bu sezon EuroLeague'de yakaladığı %97.22 serbest atış yüzdesiyle lig lideri.

Felipe Reyes toplam 1771 ribaund ile EuroLeague tarihinin bu alandaki en iyi ismi. Reyes, EuroLeague kariyerinde 2981 sayı buldu ve bu alanda da üçüncü. Tecrübeli oyuncunun EuroLeague kariyerinde 954 isabetli iki sayılık atışı var ve bu departmanda da lig tarihinin en iyi ikinci ismi.

Rudy Fernandez EuroLeague kariyerinde toplam 255 top çalmaya imza attı ve beşinci sırada. Fernandez, altı top çalmaya daha imza atması halinde dördüncü sıradaki Gianluca Basile'yi yakalayacak.

Sergio Llull'un EuroLeague kariyerinde 2778 sayısı var ve bu alanda yedinci sırada. Altıncı basamakta yer alan Milos Teodosic'in ise 2807 sayısı bulunuyor. Llull asist departmanında da 995 toplam değer ile altıncı. Llull, üç sayılık atışlarda da 418 isabetli atış yaptı ve lig tarihinin en iyi beşinci ismi. Bu alanda dördüncü sırada ise 421 ile Gianluca Basile bulunuyor.

Walter Tavares, EuroLeague tarihinin en yüksek iki sayı yüzdesine (%71.0) sahip oyuncu.

Rudy Fernandez'in EuroLeague kariyerinde 379 üç sayı isabeti var ve 381 isabete sahip Jaka Lakovic'in ardından yedinci sırada. Bu departmanda Jaycee Carroll de 346 isabetle 11. basamakta bulunuyor.

Takım İstatistikleri – Hücum (Real Madrid - Fenerbahçe Beko)

Atılan Sayı: 85.4 – 84.6

2 Sayı: %56.7 - %59.4

3 Sayı: %39.2 - %44.3

Serbest atış: %77.9 - %79.2

Ribaund: 36.2 – 30.7

Asist: 19.7 – 19.0

Top çalma: 6.1 – 6.8

Blok: 3.0 – 2.2

Verimlilik: 103.3 – 100.3

Takım İstatistikleri – Savunma (Real Madrid - Fenerbahçe Beko)

Yenilen Sayı: 76.7 – 74.5

2 Sayı: %49.7 - %54.5

3 Sayı: %34.4 – %34.9

Serbest atış: %76.2 - %%73.3

Ribaund: 33.5 – 28.7

Asist: 15.3 – 17.0

Top çalma: 6.1 – 6.4

Blok: 2.2 – 1.8

Verimlilik: 75.8 – 77.3

İstatistik Liderleri (Real Madrid - Fenerbahçe Beko)

Sayı: Randolph 13.3, Llull 10.5, Carroll 9.9 / Vesely 13.6, Sloukas 11.1, Kalinic 9.7

Ribaund: Ayon 6.2, Tavares 5.4, Randolph 4.8 / Vesely 5.8

Asist: Campazzo 4.3, Llull 3.8, Ayon 3.5 / Sloukas 4.6

Top çalma: Campazzo 1.5 / Vesely 1.6, Melli 1.0

Verimlilik Puanı: Ayon 16.1, Randolph 15.4, Campazzo 11.5 / Vesely 20.5, Sloukas 14.7, Kalinic 10.3

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague organizasyonunun yeni döneminde oynadığı 17 maçta 8 galibiyet elde etti.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan maçı Fenerbahçe Beko, Luigi Datome'nin son anlardaki turnike basketiyle ve faul isabetiyle 65-63 kazanmıştı. Bu müsabakada Datome 17 sayı bulurken, Rudy Fernandez ise 12 sayı üretmişti.

2018-19 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 65-63 Real Madrid

2017-18 – Final Four - Real Madrid 85 - 80 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 – Normal sezon - Real Madrid 83 – 86 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 77 – 79 Real Madrid

2016-17 – Final Four - Fenerbahçe 84 - 75 Real Madrid

2016-17 – Normal sezon - Real Madrid 61 – 56 Fenerbahçe

2016-17 - Normal sezon – Fenerbahçe 78 – 77 Real Madrid

2015-16 – Playoff - Real Madrid 63 – 75 Fenerbahçe

2015-16 – Playoff – Fenerbahçe 100 – 78 Real Madrid

2015-16 – Playoff – Fenerbahçe 75 – 69 Real Madrid

2015-16 – Normal sezon - Real Madrid 80 – 73 Fenerbahçe

2015-16 – Normal sezon - Fenerbahçe 77 – 66 Real Madrid

2014-15 - Final Four - Real Madrid 96 - 87 Fenerbahçe Ülker

2012-13 - Normal sezon - Real Madrid 77 – 61 Fenerbahçe Ülker

2012-13 - Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 75 - 83 Real Madrid

2007-08 - Normal sezon - Real Madrid 87 – 77 Fenerbahçe Ülker

2007-08 - Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 72 – 80 Real Madrid