Fenerbahçe'de şok sakatlık! Rize maçı öncesi...
02 Mart 2019, Cumartesi
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'de şok ! Rize maçı öncesi...

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Rize maçı öncesi...

'in 24. hafta mücadelesinde ile Rizespor karşı karşıya gelecek... Sarı lacivertliler Rize maçına saatler kala büyük şansızlık yaşadı. Son haftaların en etkili oyuncusu dün antrenmanın son dakikalarında sakatlanınca bugün büyük ihtimalle forma giyemeyecek.

Son haftalarda 'nin en etkili ve istikrarlı oyuncusu olan , dün akşam yapılan antrenmanın son dakikalarında ayağında ağrı hissedince antrenmanı bıraktığı öğrenildi. Antrenmanın son beş dakikasında meydana gelen gelişmenin boyutu yapılan sağlık kontrolünden sonra netleşti. Nabil Dirar'ın sol bacak alt adalesinde ezik oluştuğu bugünkü Rizespor maçına yetiştirilse bile riske edilmeme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre; Kulüp yetkilileri Dirar'ın oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacağını beklenirken yıldız oyuncu büyük ihtimalle forma giyemeyecek gibi gözüküyor. Yanal'ın Dirar'ın yerine sağ tarafta Moses'e sol tarafta da Ayew veya Valbuena'ya forma vermesi bekleniyor.

  1. 02.03.2019
  2. Güncelleme: 02.03.2019 15:03
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