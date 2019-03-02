Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Eksik oyuncular? Maçın yayın bilgileri...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasına 25 puanla ve 14. sırada giren Fenerbahçe, son 6 maçta aldığı 5 galibiyetin moraliyle Kadıköy'e gelecek olan Çaykur Rizespor karşı karşıya... Karadeniz ekibi, 24. hafta sonunda 28 puanla 12. sırada yer alıyor. İki takım için de çok önemli olan bu karşılaşma ne zaman? İşte yanıtı ve karşılaşmaya dair bilgiler...

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Mücadele Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapılacak. beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak olan karşılaşma, saat 19:00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Sarı-Lacivert ekip geçtiğimiz hafta Süper Lig'de Beşiktaş derbisinde 3-3 beraber kalmıştı. Fenerbahçe takımı ligin 23. haftasında 25 puan toplayarak 14. sırada yer alırken Rizespor ise 28 puan ile 12. sırada yer alıyor.

SADIK ÇİFTPINAR YOK

Sarı lacivert takımda Sadık Çiftpınar cezalı durumda olduğu için bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

OKAN BURUK: SON 3 DEPLASMANDA GOL YEMEDEN KAZANDIK

Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Çaylur Rizespor teknik direktörü Okan Buruk, "Zor bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe stadı, her şey istedikleri gibi gitmese de zor bir atmosfer. Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gereken bir maç. Biz ise son üç deplasmanda gol yemeden kazandık. Aynı konsantrasyon ile aynı çizgiyi sürdürmeliyiz. Daha yukarılara tırmanmak için her maçı kazanmak istiyoruz. İyi giden bir çizgimiz var. Bunu sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İKİ TAKIM 36 KEZ...

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, İstanbul'da yapacakları karşılaşmayla Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 35 lig karşılaşmasının 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe, rakip filelere 68 gol attı, Çaykur Rizespor ise sarı-lacivertlilere 35 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.