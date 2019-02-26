Fenerbahçe'nin bu paylaşımı olay yarattı! Gökhan Gönül...
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yıllarca akıllardan çıkmayacak bir maç oynandı. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında 3-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş maçının ardından yaptığı olay hareketle ise dikkat çekti.
Fenerbahçe, 3-0'dan 3-3'e gelen Beşiktaş maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Sarı lacivertlilerin Instagram hesabı, maçın ardından "Derbiden kareler" yazılı bir paylaşımda bulunurken ilgili paylaşımda Gökhan Gönül'ün fotoğrafının kullanılması tepki çekti. Öte yandan Gökhan Gönül, 6 gollük derbinin ilk golünü atmış ve eski takımı Fenerbahçe'ye saygısından dolayı sevinmemeyi tercih etmişti.
- 26.02.2019
- Güncelleme: 26.02.2019 16:48
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Fenerbahçe'nin bu paylaşımı olay yarattı! Gökhan Gönül... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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