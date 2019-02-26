Fenerbahçe'nin bu paylaşımı olay yarattı! Gökhan Gönül...

Fenerbahçe, 3-0'dan 3-3'e gelen Beşiktaş maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Sarı lacivertlilerin Instagram hesabı, maçın ardından "Derbiden kareler" yazılı bir paylaşımda bulunurken ilgili paylaşımda Gökhan Gönül'ün fotoğrafının kullanılması tepki çekti. Öte yandan Gökhan Gönül, 6 gollük derbinin ilk golünü atmış ve eski takımı Fenerbahçe'ye saygısından dolayı sevinmemeyi tercih etmişti.

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