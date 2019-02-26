Fenerbahçe'nin bu paylaşımı olay yarattı! Gökhan Gönül...
26 Şubat 2019, Salı
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'nin bu paylaşımı olay yarattı! ...

Fenerbahçe'nin bu paylaşımı olay yarattı! Gökhan Gönül...

'in 23. haftasında yıllarca akıllardan çıkmayacak bir maç oynandı. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan , deplasmanında 3-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş maçının ardından yaptığı olay hareketle ise dikkat çekti.

, 3-0'dan 3-3'e gelen maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Sarı lacivertlilerin Instagram hesabı, maçın ardından "Derbiden kareler" yazılı bir paylaşımda bulunurken ilgili paylaşımda 'ün fotoğrafının kullanılması tepki çekti. Öte yandan Gökhan Gönül, 6 gollük derbinin ilk golünü atmış ve eski takımı Fenerbahçe'ye saygısından dolayı sevinmemeyi tercih etmişti.

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  1. 26.02.2019
  2. Güncelleme: 26.02.2019 16:48
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