Fenerbahçe'den olay hareket! Gökhan Gönül... - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'den olay hareket! Gökhan Gönül...
Fenerbahçe, 3-0'dan 3-3'e gelen Beşiktaş maçının ardından yaptığı olay hareketle dikkat çekti.
26 Şubat 2019 Salı 10:50
Güncelleme: 26.02.2019 11:24
Fenerbahçe'nin derbide 3-0 yenikken skoru 3-3'e getirdiği karşılaşma sonrası yaptığı paylaşım olay oldu...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yorum bombardımanına tutulan ve binlerce etkileşim alan paylaşımda Gökhan Gönül isyanı vardı.
Sarı lacivertliler, Instagram hesabında, maçın ardından ''Derbiden kareler'' yazılı bir paylaşımda bulundu
Skoru 3-3 yapan golün sevincinde yerde oturan eski futbolcuları Gökhan Gönül'ün fotoğrafının kullanılması olay oldu.
GOLE SEVİNMEMİŞTİ
Gökhan Gönül, karşılaşmanın ilk golünü atmış ve eski takımı Fenerbahçe'ye saygısından dolayı sevinmemeyi tercih etmişti.