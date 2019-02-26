Fenerbahçe'den olay hareket! Gökhan Gönül... - Fotomaç
26 Şubat 2019, Salı
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Fenerbahçe'den olay hareket! Gökhan Gönül...

Fenerbahçe, 3-0'dan 3-3'e gelen Beşiktaş maçının ardından yaptığı olay hareketle dikkat çekti.

26 Şubat 2019 Salı 10:50 Güncelleme: 26.02.2019 11:24
Fenerbahçe'den olay hareket! Gökhan Gönül...

Fenerbahçe'nin derbide 3-0 yenikken skoru 3-3'e getirdiği karşılaşma sonrası yaptığı paylaşım olay oldu...

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Fenerbahçe'den olay hareket! Gökhan Gönül...

Yorum bombardımanına tutulan ve binlerce etkileşim alan paylaşımda Gökhan Gönül isyanı vardı.

Fenerbahçe'den olay hareket! Gökhan Gönül...

Sarı lacivertliler, Instagram hesabında, maçın ardından ''Derbiden kareler'' yazılı bir paylaşımda bulundu

Fenerbahçe'den olay hareket! Gökhan Gönül...

Skoru 3-3 yapan golün sevincinde yerde oturan eski futbolcuları Gökhan Gönül'ün fotoğrafının kullanılması olay oldu.

Fenerbahçe'den olay hareket! Gökhan Gönül...

GOLE SEVİNMEMİŞTİ
Gökhan Gönül, karşılaşmanın ilk golünü atmış ve eski takımı Fenerbahçe'ye saygısından dolayı sevinmemeyi tercih etmişti.

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