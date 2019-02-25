Erman Toroğlu: Gökhan Gönül'e yapılan net penaltı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Gökhan Gönül'e yapılan faul net penaltı" ifadelerini kullandı.
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