Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Cüneyt Çakır
24 Şubat 2019, Pazar
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- derbisinin VAR hakemi

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Cüneyt Çakır

'in 23. haftasında oynanacak - maçının VAR hakemi, olacak.

'in 23. haftasının kapanış maçında oynanacak - derbisinin VAR hakemi, olacak. Derbinin AVAR hakemleri ise Tarık Ongun ile Abdülkadir Bitigen olarak açıklandı.

  1. 24.02.2019
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