Sancaktepe Belediyespor altyapısından Fenerbahçe’ye transfer
21 Şubat 2019, Perşembe
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altyapısından ’ye

Sancaktepe Belediyespor altyapısından Fenerbahçe’ye transfer

2. Lig 'ta mücadele eden ’un altyapısından yetişen ’in 'ye olduğu bildirildi.

Kulüp Başkanı ve Altyapı Teknik Sorumlusu Mustafa Dülgeri'in de hazır bulunduğu imza töreninde açıklamada bulunan Başkan Genç, kulübün bünyesinde bulunan 22 bin 821 lisanslı sporcu ile bir sporcu fabrikası olduğunu, hem geneline hem de takıma oyuncu yetiştirmek için çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirtti.

Sancaktepe Belediyespor altyapısından yetişen 17 yaşındaki 'in gelecek vaat eden bir futbolcu olduğunu ve Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Fenerbahçe'ye olduğunu belirten Başkan Genç, Sancaktepe'ye ve 'a yakışacak, istikbal vadeden sporcular yetiştirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Fenerbahçe'ye transferinden ötürü yaşadığı mutluluğu dile getiren Ata Yurtsever ise, "Fenerbahçe'ye transfer olmamda emeği geçen ve bana olan desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Onursal Başkanımız İsmail Erdem'e, Kulüp Başkanımız Mehmet Genç ve hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Futbolculuk hayatım boyunca yetiştiğim kulüp olan Sancaktepe Belediyespor her zaman kalbimde olacak" şeklinde konuştu.

  1. 21.2.2019 11:07
  2. Güncelleme: 21.2.2019 11:08
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