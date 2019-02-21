Ekici’den kötü haber – Fotomaç – 21 Şubat 2019
21 Şubat 2019, Perşembe
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Ekici’den kötü haber

Ekici’den kötü haber

'ın gelişiyle çıkışa geçen 'den kötü haber...

Ligdeki maçında sakatlanan yıldız futbolcunun 'dan sonra 'a karşı da forma giyemeyeceği öğrenildi. F.Bahçe'nin yıldız isminin mart ayının ortasında sahalara dönmesi bekleniyor.

Çevrim'e veda
Uzun yıllar F.Bahçe forması giyen spor yazarı Abdullah Çevrim, dün son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gece geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 78 yaşındaki Çevrim'in naaşı, Taşyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Fenerbahçe bizi endişelendirdi
Sezon başında F.Bahçe'nin imza aşamasına geldiği Fabian için kulübünden itiraf... Meksikalı'nın formasını giydiği Philadelphia'da sportif direktörü Tanner, ESPN'e konuştu: "F.Bahçe'nin ondan vazgeçmesi bizi endişelendirdi. O yüzden sağlık durumunu çok araştırdık ama bir sorun yok."

  1. 21.2.2019
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