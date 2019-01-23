Fenerbahçe Beko Olympiakos'u ağırlayacak
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Beko 'u ağırlayacak

Fenerbahçe Beko Olympiakos'u ağırlayacak

Basketbolda 'nin 20. haftasında lider Beko, 'ın takımını ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 19. hafta sonunda 17 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip, liderlik koltuğunda oturuyor.

'nde 12 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan ekibi ise 5. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Beko 73-72 kazanmıştı.


  1. 23.1.2019 11:48
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