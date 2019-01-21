Bedava gelirsen alırız – Fotomaç – 21 Ocak 2019
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Bedava gelirsen alırız

Bedava gelirsen alırız

, 'un kendisini bonservis bedeli ödemeden etmek istediğini açıkladı.

, 'un kendisini bonservis bedeli ödemeden etmek istediğini açıkladı. İspanyol basınına konuşan Kamerunlu file bekçisi, "Espanyol'dan ayrılalı 7 yıl oldu. Kulüp için kalbimde hissettiğim büyük sevgi hala sağlam. Gelmek istiyorum. Ancak onlar benimle bonservis sorunu olmadan görüşmeyi arzuluyor. Her şey mümkün" ifadelerini kullandı.
  1. 21.1.2019
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