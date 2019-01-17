Okazaki’yi unutun!
17 Ocak 2019, Perşembe
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Okazaki’yi unutun!

Okazaki’yi unutun!

’nin, golcü için kapısını çaldığı şu yanıtı verdi: Onu unutun, Slimani’nin bonservisini alın.

döneminde birçok önemli ismi listesine alan F.Bahçe, yine ile temaslarda bulundu. Sarılacivertliler, sezon başında kiraladığı Islam Slimani'yi gönderip, Shinji Okazaki'yi istediği İngiliz ekibinden olumsuz yanıt aldı. Ada temsilcisi, 32 yaşındaki golcüyü kadrosunda tutmak istediğini belirtip, "Slimani'nin bonservisini almak isterseniz görüşmelere başlayabiliriz" dediği öğrenildi.
  1. 17.1.2019
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