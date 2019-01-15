Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası... Sarı lacivetrli ekibin bonservisi elinde olan Fedor Kudryashov'u transfer listesine aldığı öne sürüldü. Futbolseverler de Fedor Kudryashov'un kim olduğunu merak etmeye başladı...

Fedor Kudryashov kimdir?

5 Nisan 1987 yılında Rusya'da dünyaya geldi. Esas mevkisi sol bek olan 1.81 boyundaki Fedor, stoper ve orta sahada da görev yapabiliyor. Esas mevkisi sol bek olan 1.81 boyundaki Fedor, profesyonel kariyerine 2003 yılında Sibiryak Bratsk kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Spartak Moscow, FK Himki, Tom Tomsk, Krasnodar, Terek Grozny ve FK Rostov kulüplerinde oynadı.

26 kez milli takımda yer alan Kudryashov, kariyerinde 240 maçta oynadı. 1 gol, 11 asist üretti. Tecrübeli oyuncu şu ana kadar hiç Rusya dışına çıkmadı.