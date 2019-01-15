Fenerbahçe'ye bedava transfer! Fedor Kudryashov kimdir?
15 Ocak 2019, Salı
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'ye bedava ! kimdir?

Fenerbahçe'ye bedava transfer! Fedor Kudryashov kimdir?

Sol bek ve kanat pozisyonları dahilinde takviyesi yapmak isteyen 'nin gündemine sürpriz bir isim dahil oldu: ! Rus Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcu, Rubin Kazan ile sözleşmesini feshetti ve bedavaya Fenerbahçe forması giyebilir... Peki Detaylar haberimizde...

için sürpriz iddiası... Sarı lacivetrli ekibin bonservisi elinde olan 'u transfer listesine aldığı öne sürüldü. Futbolseverler de Fedor Kudryashov'un kim olduğunu merak etmeye başladı...

Fedor Kudryashov kimdir?

5 Nisan 1987 yılında 'da dünyaya geldi. Esas mevkisi sol bek olan 1.81 boyundaki Fedor, stoper ve orta sahada da görev yapabiliyor. Esas mevkisi sol bek olan 1.81 boyundaki Fedor, profesyonel kariyerine 2003 yılında Sibiryak Bratsk kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Spartak Moscow, FK Himki, Tom Tomsk, Krasnodar, Terek Grozny ve FK Rostov kulüplerinde oynadı.

26 kez milli takımda yer alan Kudryashov, kariyerinde 240 maçta oynadı. 1 gol, 11 asist üretti. Tecrübeli oyuncu şu ana kadar hiç Rusya dışına çıkmadı.

  1. 15.1.2019 14:59
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