‘Yol ver’ Chelsea!

Kanatları güçlendirmek isteyen Kanarya, Chelsea'den Victor Moses için de temaslarını sürdürüyor. 28 yaşındaki Nijerya asıllı sağ için kiralama teklifi yapan sarı-lacivertliler, Chelsea'den gelecek yanıtı bekliyor. Emenike'den Fenerbahçe ile ilgili bilgi alan Moses'in karar aşamasında olduğu bildirildi.