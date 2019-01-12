‘Yol ver’ Chelsea! – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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‘Yol ver’ !

‘Yol ver’ Chelsea!

Kanatları güçlendirmek isteyen Kanarya, 'den için de temaslarını sürdürüyor.

Kanatları güçlendirmek isteyen Kanarya, 'den için de temaslarını sürdürüyor. 28 yaşındaki asıllı sağ için kiralama teklifi yapan sarı-lacivertliler, Chelsea'den gelecek yanıtı bekliyor. Emenike'den ile ilgili bilgi alan Moses'in karar aşamasında olduğu bildirildi.

  1. 12.1.2019
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