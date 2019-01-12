‘Yol ver’ Chelsea!
Kanatları güçlendirmek isteyen Kanarya, Chelsea'den Victor Moses için de temaslarını sürdürüyor.
Kanatları güçlendirmek isteyen Kanarya, Chelsea'den Victor Moses için de temaslarını sürdürüyor. 28 yaşındaki Nijerya asıllı sağ için kiralama teklifi yapan sarı-lacivertliler, Chelsea'den gelecek yanıtı bekliyor. Emenike'den Fenerbahçe ile ilgili bilgi alan Moses'in karar aşamasında olduğu bildirildi.
- 12.1.2019
-
Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
-
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
-
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
‘Yol ver’ Chelsea! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.