Soldado için görüşmedik
Soldado hakkında dün flaş bir iddia ortaya atıldı ve İspanyol forvetin 5 milyon euro'ya Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'a transfer olduğu öne sürüldü.
Soldado hakkında dün flaş bir iddia ortaya atıldı ve İspanyol forvetin 5 milyon euro'ya Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'a transfer olduğu öne sürüldü. Ancak sarı-lacivertli bir yönetici, yaptığı açıklamada tecrübeli golcü için böyle bir görüşme olmadığını söyledi. Ayrıca yeni transferlerin birkaç gün içinde takıma katılacağı bilgisini paylaştı.
- 12.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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