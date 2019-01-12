Soldado için görüşmedik

Soldado hakkında dün flaş bir iddia ortaya atıldı ve İspanyol forvetin 5 milyon euro'ya Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'a transfer olduğu öne sürüldü. Ancak sarı-lacivertli bir yönetici, yaptığı açıklamada tecrübeli golcü için böyle bir görüşme olmadığını söyledi. Ayrıca yeni transferlerin birkaç gün içinde takıma katılacağı bilgisini paylaştı.