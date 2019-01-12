Soldado için görüşmedik – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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için görüşmedik

Soldado için görüşmedik

hakkında dün flaş bir iddia ortaya atıldı ve İspanyol forvetin 5 milyon euro'ya ekibi Al-Shabab'a olduğu öne sürüldü.

hakkında dün flaş bir iddia ortaya atıldı ve İspanyol forvetin 5 milyon euro'ya ekibi Al-Shabab'a olduğu öne sürüldü. Ancak sarı-lacivertli bir yönetici, yaptığı açıklamada tecrübeli golcü için böyle bir görüşme olmadığını söyledi. Ayrıca yeni transferlerin birkaç gün içinde takıma katılacağı bilgisini paylaştı.

  1. 12.1.2019
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