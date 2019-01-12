Aatıf ayak diriyor

Fenerbahçe'de son günlerde Aatıf Chahechouhe konusunda belirsizlik yaşanıyor. Yakın zaman önce affedilen ve tekrar kadroya alınan Faslı futbolcu ile Rizespor ilgileniyor. Hatta Karadeniz ekibi Aatıf için resmi teklif bile yaptı. Fenerbahçe yönetimi de bu transfere sıcak bakıyor ancak tek sıkıntı Aatıf'ın sarı-lacivertli takımda kalmak istemesi. Fenerbahçe, oyuncuyu Rizespor'a verip sezon sonu bitecek sözleşmesi nedeniyle hem bedavaya gitmesini engellemek hem de maliyetinden kurtulmak amacında.



BİTİRİP GİDECEK

Rizespor'a gitmeyi reddeden 32 yaşındaki Faslı futbolcu ise sezonu sarı- lacivertlilerde tamamlayıp, gitmek istediği takımı kendisi seçmek istiyor. Bu şekilde bonservis ödenecek ücreti imza parası olarak almayı hedefliyor. Fenerbahçe-Rizespor-Aatıf üçgeninde nasıl bir gelişme yaşanacağı önümüzdeki birkaç gün içinde netleşecek.