Aatıf ayak diriyor
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonu bitecek Faslı futbolcuyu Rize’ye verip kâr etmek istiyor. Aatıf ise kalmakta ısrarcı.
Fenerbahçe'de son günlerde Aatıf Chahechouhe konusunda belirsizlik yaşanıyor. Yakın zaman önce affedilen ve tekrar kadroya alınan Faslı futbolcu ile Rizespor ilgileniyor. Hatta Karadeniz ekibi Aatıf için resmi teklif bile yaptı. Fenerbahçe yönetimi de bu transfere sıcak bakıyor ancak tek sıkıntı Aatıf'ın sarı-lacivertli takımda kalmak istemesi. Fenerbahçe, oyuncuyu Rizespor'a verip sezon sonu bitecek sözleşmesi nedeniyle hem bedavaya gitmesini engellemek hem de maliyetinden kurtulmak amacında.
BİTİRİP GİDECEK
Rizespor'a gitmeyi reddeden 32 yaşındaki Faslı futbolcu ise sezonu sarı- lacivertlilerde tamamlayıp, gitmek istediği takımı kendisi seçmek istiyor. Bu şekilde bonservis ödenecek ücreti imza parası olarak almayı hedefliyor. Fenerbahçe-Rizespor-Aatıf üçgeninde nasıl bir gelişme yaşanacağı önümüzdeki birkaç gün içinde netleşecek.
- 12.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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