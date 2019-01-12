Aatıf ayak diriyor – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Aatıf ayak diriyor

Aatıf ayak diriyor

, sözleşmesi sezon sonu bitecek Faslı futbolcuyu Rize’ye verip kâr etmek istiyor. Aatıf ise kalmakta ısrarcı.

'de son günlerde Aatıf Chahechouhe konusunda belirsizlik yaşanıyor. Yakın zaman önce affedilen ve tekrar kadroya alınan Faslı futbolcu ile Rizespor ilgileniyor. Hatta ekibi Aatıf için resmi teklif bile yaptı. Fenerbahçe yönetimi de bu transfere sıcak bakıyor ancak tek sıkıntı Aatıf'ın sarı-lacivertli takımda kalmak istemesi. Fenerbahçe, oyuncuyu Rizespor'a verip sezon sonu bitecek sözleşmesi nedeniyle hem bedavaya gitmesini engellemek hem de maliyetinden kurtulmak amacında.

BİTİRİP GİDECEK
Rizespor'a gitmeyi reddeden 32 yaşındaki Faslı futbolcu ise sezonu sarı- lacivertlilerde tamamlayıp, gitmek istediği takımı kendisi seçmek istiyor. Bu şekilde bonservis ödenecek ücreti imza parası olarak almayı hedefliyor. Fenerbahçe-Rizespor-Aatıf üçgeninde nasıl bir gelişme yaşanacağı önümüzdeki birkaç gün içinde netleşecek.

  1. 12.1.2019
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