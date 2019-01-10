Teknik direktör Ersun Yanal, takımın kaybolan özgüvenini geri getirmeye çalışıyor. Taktik antrenmanları kenardan izlemek yerine sahanın içinde yer alan tecrübeli hoca, sürekli oyunu durdurup devam ettiriyor. Hata yapanlara kızıp, bağırmak yerine onları motive eden Yanal, "Hata yapabilirsiniz, önemli olan saha içerisinde hatayı telafi etmek. Futbol bu tabi ki top kaptıracaksınız ama kaptırdıktan sonra bir reaksiyon vermeniz gerekiyor.... Öyle kaptırıp, bırakıp gitmek, küsmek... Bunları asla kabul etmiyorum" diyor.



FUTBOL BİR HATALAR OYUNU

Futbolun hatalar oyunu olduğunu hatırlatan sarı-lacivertli teknik direktör, "Hepimiz hata yapacağız. Sakın kimsenin morali 'ben hata yaptım, yanlış pas verdim, iyi şut atamadım' diye saha içerisinde bozulmasın. Bunları ben kafama takmıyorum, siz de takmayın" sözleri ile oyuncularının moralini yüksek tutmaya çalışıyor.



DRONE İLE TAKİP

Belek'te dün de çift mesai vardı. Sarı-lacivertliler koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan sabahki antrenmanda 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, tam sahada dönüşümlü olarak pas ve hücum-defans organizasyonları yaparak antrenmanı tamamladı. Teknik heyet drone ile çalışmayı havadan kayıt altına aldı. U21 takımı da antrenmanda yer aldı. Takım akşam saatlerinde gerçekleştirilen ikinci idmanla günü noktaladı.



SIRRI DOĞRU KUVVET ANTRENMANLARI

Performans antrenörü Prof. Dr. Niyazi Eniseler, FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Eniseler, kampta şu ana kadar sakatlık yaşanmamasını doğru kuvvet antrenmanlarına bağladı. Eniseler, "Ersun hoca da en az benim kadar bilim insanı. Buraya yeni bir fitness salonu kurduk. Sabah kuvvet, öğleden sonra sahada şiddetli oyun antrenmanları yapıyoruz. Sakatlanmamanın sırrı doğru kuvvet antrenmanları. Oyuncuların dinlenmesi de önemli. İki günde bir parmak uçlarından kan veriyorlar. Ne kadar yorgunlar ne kadar yüklenebiliriz kontrol ediyoruz" diye konuştu.