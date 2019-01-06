Ersun Yanal Sow'u istemedi!
Boşta olan Senegalli yıldız Moussa Sow, Fenerbahçe'ye geri dönmek istedi ama Ersun Yanal istemedi.
Ersun Yanal yönetiminde 2014 yılında yaşanan tarihi şampiyonluğun mimarlarından biri olan Moussa Sow yeniden Fenerbahçe'nin gündemine girdi...
Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde Shabab Dubai formasını giyen ve şu anda boşta olan Senegalli forvet, Sarı-Laciverti yönetim ile temasa geçerek "Dönmek istiyorum" dedi.
Ancak Ersun Yanal, "İhtiyacımız yok" raporunu verince 32 yaşındaki futbolcunun transferi gündemden kalktı.
- 6.1.2019 11:01
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
Ersun Yanal Sow'u istemedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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