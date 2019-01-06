Ersun Yanal Sow'u istemedi!
06 Ocak 2019, Pazar
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Sow'u istemedi!

Ersun Yanal Sow'u istemedi!

Boşta olan Senegalli yıldız , 'ye geri dönmek istedi ama istemedi.

yönetiminde 2014 yılında yaşanan tarihi şampiyonluğun mimarlarından biri olan yeniden 'nin gündemine girdi...

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde Shabab Dubai formasını giyen ve şu anda boşta olan Senegalli forvet, Sarı-Laciverti yönetim ile temasa geçerek "Dönmek istiyorum" dedi.

Ancak Ersun Yanal, "İhtiyacımız yok" raporunu verince 32 yaşındaki futbolcunun transferi gündemden kalktı.

  1. 6.1.2019 11:01
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