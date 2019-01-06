Fenerbahçe Robert Skov için kesenin ağzını açtı! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe Robert Skov için kesenin ağzını açtı!
Transfer döneminin başlamasıyla birlikte ilk imzayı Sadık Çiftpınar'a attıran Fenerbahçe'de yeni hedef Robert Skov oldu. Ersun Yanal Danimarkalı futbolcu için ısrarcı...
6 Ocak 2019 Pazar, 08:48:56
Güncelleme: 08:50:24
Ara transfer döneminde gerekli bölgelere nokta atış yapmak isteyen ve hataya tahammülü olmayan Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe 11 milyon Euro'nun biraz üzerinde olan transfer bütçesinin büyük kısmını Yanal'ın ısrarla istediği Skov'a ayırdı.
İLERDE DAHA DA DEĞERLİ OLACAK
Fenerbahçe, Danimarkalı sol açık için 6-7 milyon Euro civarında bir bonservis ücretini gözden çıkartmış durumda.
Skov'un kalitesi, skora katkısı ilerde çok daha yüksek bir fiyata satılabilir olması onu cazip kılıyor.
COMOLLİ SÜREKLİ TEMAS HALİNDE
Takvim'in haberine göre; Robert Skov için Kopenhag kulübü ile pazarlıklar hafta sonunda devam ettiği öğrenildi.