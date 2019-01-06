Fenerbahçe Robert Skov için kesenin ağzını açtı! - Galeri - Fotomaç
06 Ocak 2019, Pazar
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Fenerbahçe Robert Skov için kesenin ağzını açtı!

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte ilk imzayı Sadık Çiftpınar'a attıran Fenerbahçe'de yeni hedef Robert Skov oldu. Ersun Yanal Danimarkalı futbolcu için ısrarcı...

6 Ocak 2019 Pazar, 08:48:56 Güncelleme: 08:50:24
Fenerbahçe Robert Skov için kesenin ağzını açtı!

Ara transfer döneminde gerekli bölgelere nokta atış yapmak isteyen ve hataya tahammülü olmayan Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe Robert Skov için kesenin ağzını açtı!

Fenerbahçe 11 milyon Euro'nun biraz üzerinde olan transfer bütçesinin büyük kısmını Yanal'ın ısrarla istediği Skov'a ayırdı.

Fenerbahçe Robert Skov için kesenin ağzını açtı!

İLERDE DAHA DA DEĞERLİ OLACAK

Fenerbahçe, Danimarkalı sol açık için 6-7 milyon Euro civarında bir bonservis ücretini gözden çıkartmış durumda.

Fenerbahçe Robert Skov için kesenin ağzını açtı!

Skov'un kalitesi, skora katkısı ilerde çok daha yüksek bir fiyata satılabilir olması onu cazip kılıyor.

Fenerbahçe Robert Skov için kesenin ağzını açtı!

COMOLLİ SÜREKLİ TEMAS HALİNDE

Takvim'in haberine göre; Robert Skov için Kopenhag kulübü ile pazarlıklar hafta sonunda devam ettiği öğrenildi.

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