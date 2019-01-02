Volkan Demirel'den flaş açıklama!
02 Ocak 2019, Çarşamba
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'den flaş açıklama!

Volkan Demirel'den flaş açıklama!

Fenerbahçe'de bırakılan isimler arasında olan sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de kodro dışı bırakılan isimler arasında yer alan kaleci , perşembe günü basın toplantısı gerçekleştireceğini açıkladı.

Volkan Demirel'den açıklama: "3 Ocak Perşembe günü (yarın) saat 11.00'de, Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir basın açıklaması gerçekleştireceğim."

İşte Volkan Demirel'in o paylaşımı;


Demirel, başkan ve yöneticilerden Semih Özsoy'a 'saygısızlık' yaptığı gerekçesiyle bırakılmıştı.

Volkan Demirel affedildi!

  1. 2.1.2019 18:45
  2. Güncelleme: 2.1.2019 19:12
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