Volkan Demirel'den flaş açıklama!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimler arasında olan Volkan Demirel sosyal medya hesabında açıklama yaptı.
Fenerbahçe'de kodro dışı bırakılan isimler arasında yer alan kaleci Volkan Demirel, perşembe günü basın toplantısı gerçekleştireceğini açıkladı.
Volkan Demirel'den açıklama: "3 Ocak Perşembe günü (yarın) saat 11.00'de, Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir basın açıklaması gerçekleştireceğim."
İşte Volkan Demirel'in o paylaşımı;
Demirel, başkan Ali Koç ve yöneticilerden Semih Özsoy'a 'saygısızlık' yaptığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştı.
- 2.1.2019 18:45
- Güncelleme: 2.1.2019 19:12
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Yorum
BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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