Fenerbahçe evinde çok rahat
26 Aralık 2018, Çarşamba
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evinde çok rahat

Fenerbahçe evinde çok rahat

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında , sahasında 'u 94-66 yendi.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Egemen Ercan, Abdullah İlik, Münevver Özemre

: Birsel Vardarlı Demirmen 8, Plum 18, Tuğçe Canıtez 4, Zandalasini 4, Verameyenka 6, Esra Ural Topuz 17, Ayşe Cora 13, Özge Yavaş 11, Tilbe Şenyürek 9, Hartley, Merve Arı 4

: Gizem Yavuz 7, White 16, 6, Marina Baş 10, Mosby 14, Emel Sığırcı 7, Ferda Yıldız 2, Melek Yusufoğlu 2, Nazlıcan Ölçek 2

1. Periyot: 24-17

Devre: 52-28

3. Periyot: 74-47

Fenerbahçe ligde 9. galibiyetini elde ederken, İzmit Belediyespor ise 5. kez mağlup oldu.

  1. 26.12.2018 22:26
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