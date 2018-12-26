Fenerbahçe evinde çok rahat
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında İzmit Belediyespor'u 94-66 yendi.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Egemen Ercan, Abdullah İlik, Münevver Özemre
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 8, Plum 18, Tuğçe Canıtez 4, Zandalasini 4, Verameyenka 6, Esra Ural Topuz 17, Ayşe Cora 13, Özge Yavaş 11, Tilbe Şenyürek 9, Hartley, Merve Arı 4
İzmit Belediyespor: Gizem Yavuz 7, White 16, Ceyda Sinan 6, Marina Baş 10, Mosby 14, Emel Sığırcı 7, Ferda Yıldız 2, Melek Yusufoğlu 2, Nazlıcan Ölçek 2
1. Periyot: 24-17
Devre: 52-28
3. Periyot: 74-47
Fenerbahçe ligde 9. galibiyetini elde ederken, İzmit Belediyespor ise 5. kez mağlup oldu.
- 26.12.2018 22:26
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
Toplam 1
Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
Toplam 1
Yorum
Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
Toplam 1
Yorum
uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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