Fenerbahçe, idari menajerliğe Volkan Ballı'nın getirildiğini açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın İdari Menajerliği görevine Volkan Ballı getirilmiştir.

Sayın Volkan Ballı'ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor yeni görevinde başarılar diliyoruz.



FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."

Fenerbahçe için hapis yatmıştı

Volkan Ballı, Fenerbahçe'nin 2002 yılında Stockholm'de oynadığı Aik Solna maçı sonrasında hapis cezası almıştı. 3-3 berabere biten karşılaşmanın ardından şeref tribününün bulunduğu kısımda bazı Galatasaraylı taraftarların 'Oh olsun' sözleri üzerine çıkan arbedede; orada olmamasına rağmen, polis Ballı'yı takım otobüsünden indirerek tutuklamıştı.

Volkan Ballı'nın yaptığı transferler

Fenerbahçe'de resmi olarak 6 yıl idari menajerlik görevi yürüten Volkan Ballı, Sarı Lacivertlilerin efsane isimlerinden Uche, Alex de Souza ve Anelka'yı transfer etmişti.







