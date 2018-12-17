Fenerbahçe'de daha önce 2003-2010 yılları arasında idari menajer olarak görev yapan Volkan Ballı tekrar bu göreve getirildi.
Fenerbahçe, idari menajerliğe Volkan Ballı'nın getirildiğini açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Futbol A Takımımızın İdari Menajerliği görevine Volkan Ballı getirilmiştir.
Sayın Volkan Ballı'ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor yeni görevinde başarılar diliyoruz.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş."
Fenerbahçe için hapis yatmıştı
Volkan Ballı, Fenerbahçe'nin 2002 yılında Stockholm'de oynadığı Aik Solna maçı sonrasında hapis cezası almıştı. 3-3 berabere biten karşılaşmanın ardından şeref tribününün bulunduğu kısımda bazı Galatasaraylı taraftarların 'Oh olsun' sözleri üzerine çıkan arbedede; orada olmamasına rağmen, polis Ballı'yı takım otobüsünden indirerek tutuklamıştı.
Volkan Ballı'nın yaptığı transferler
Fenerbahçe'de resmi olarak 6 yıl idari menajerlik görevi yürüten Volkan Ballı, Sarı Lacivertlilerin efsane isimlerinden Uche, Alex de Souza ve Anelka'yı transfer etmişti.
- 17.12.2018 12:39
- Güncelleme: 17.12.2018 13:19
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Fenerbahçeli polis Çağatay Akçiçek: İnsanlık görevim
Toplam 2
Yorum
TARAF KOCAMAN AFERİN UMUTLARINDA GÖNLÜN GİBİ KOCAMAN OLSUN DELİKANLI .
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Fernando Muslera dip yaptı
Toplam 2
Yorum
muslera hayranı ne olursa olsun muslera en ıyısı
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Toplam 3
Yorum
ayar işleri FBnin Başakşehirden gol yediği anda VARın çalışmadığı söylendi gol sayılmadı.
Volkan Ballı Fenerbahçe'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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