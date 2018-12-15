Fenerbahçe'den Yanal duyurusu!
Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın imza töreninin 18 Aralık Salı günü 14:00'da olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından yeni teknik direktörü Ersun Yanal'ın imza töreninin 18 Aralık Salı günü 14:00'da olduğunu açıkladı.
- 15.12.2018 18:55
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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