Fenerbahçe'den Yanal duyurusu!
15 Aralık 2018, Cumartesi
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'den Yanal duyurusu!

Fenerbahçe'den Yanal duyurusu!

, 'ın imza töreninin 18 Aralık Salı günü 14:00'da olduğunu açıkladı.

, sosyal medya hesaplarından yeni teknik direktörü 'ın imza töreninin 18 Aralık Salı günü 14:00'da olduğunu açıkladı.

  1. 15.12.2018 18:55
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