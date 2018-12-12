Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Spartak Trnava için Slokvakya'ya götürülen kadroya Yassine Benzia, Mehmet Topal ve Roman Neustadter dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de bu üç ismin kadro dışında kalmasının altındaki gerekçe olarak Akhisarspor maçı sonrası yaşanan olaylar gösteriliyor.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:

Harun Tekin, Erten Ersu, Abdullah Yiğiter, Martin Skrtel, Diego Reyes, Yiğithan Güveli, Burak Albayrak, Isla, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Jailson, Mahsun Çapkan, Barış Alıcı, Slimani, Cebrail, Ömer Çakı, Deniz Yılmaz, Batuhan Yılmaz