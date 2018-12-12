Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
12 Aralık 2018, Çarşamba
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'de üç isim kadro dışı!

Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!

'de 'nde oynanacak maçı için Slokvakya'ya götürülen kadroya , ve dahil edilmedi.

'nin 'nde oynayacağı için Slokvakya'ya götürülen kadroya , ve dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de bu üç ismin kadro dışında kalmasının altındaki gerekçe olarak Akhisarspor maçı sonrası yaşanan olaylar gösteriliyor.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:

Harun Tekin, Erten Ersu, Abdullah Yiğiter, Martin Skrtel, Diego Reyes, Yiğithan Güveli, Burak Albayrak, Isla, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Jailson, Mahsun Çapkan, Barış Alıcı, Slimani, Cebrail, Ömer Çakı, Deniz Yılmaz, Batuhan Yılmaz

  1. 12.12.2018 19:37
  2. Güncelleme: 12.12.2018 20:25
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