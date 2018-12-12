Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Spartak Trnava maçı için Slokvakya'ya götürülen kadroya Yassine Benzia, Mehmet Topal ve Roman Neustadter dahil edilmedi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Spartak Trnava için Slokvakya'ya götürülen kadroya Yassine Benzia, Mehmet Topal ve Roman Neustadter dahil edilmedi.
Fenerbahçe'de bu üç ismin kadro dışında kalmasının altındaki gerekçe olarak Akhisarspor maçı sonrası yaşanan olaylar gösteriliyor.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:
Harun Tekin, Erten Ersu, Abdullah Yiğiter, Martin Skrtel, Diego Reyes, Yiğithan Güveli, Burak Albayrak, Isla, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Jailson, Mahsun Çapkan, Barış Alıcı, Slimani, Cebrail, Ömer Çakı, Deniz Yılmaz, Batuhan Yılmaz
- 12.12.2018 19:37
- Güncelleme: 12.12.2018 20:25
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Ekuban'ın tapusu alınacak!
Toplam 2
Yorum
karalastikli kanon kesinlikle alınsın.Burak başakşehire atılsın karşılığında visca.Onur bjk atılsın karşılığında babel alınsın.Antony gs ye,eren bize.
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Abdurrahim Albayrak: "O güzel günlere iki hafta kaldı"
Toplam 1
Yorum
austin yine beklentiyi kendileri yükseltiyor altıüstü türkiye liginden bi forvet ve ortalama bir forvet bulunacak hepsi o.
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Toplam 3
Yorum
austin bu feghouli oynamazmı bu yoklukta dedik kaç maç yaralanılmadı şu adamdan nedeni de yok onyekurudan 1 milyon daha ii oyuncu
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