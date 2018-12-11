Rezil olduk – Fotomaç – 11 Aralık 2018
11 Aralık 2018, Salı
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’un otobüsle Akhisar’dan ’a yolladığı F.Bahçeli futbolcular, tepkili: Herkesin ailesi, çoluğu çocuğu var. Ayıp değil mi? olduk...

Akhisarspor deplasmanında alınan 3-0'lık yenilginin ardından 'a otobüsle dönen Fenerbahçeli futbolcular, bu duruma tepki gösterdi. Başkan 'un bu tavrına sinirlendiği iddia edilen oyuncuların verilen cezaya içerlediği öğrenildi. Futbolcuların, "Herkesin ailesi, çoluğu çocuğu var. Ayıp değil mi? olduk" dedikleri ifade edildi. Bu arada 'un soyunma odasında, "'a otobüsle döneceksiniz" sözlerinin ardından yabancılardan Slimani ile Benzia'nın bu duruma karşı çıktığı ve uçakla dönmek istedikleri ileri sürüldü. Ancak uçakların yoğun sis nedeniyle hemen kalkmayacağının söylenmesinin ardından kafileyle hareket ettiği kaydedildi.
  1. 11.12.2018
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