Islam Slimani bildiğiniz gibi!
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Islam Slimani bildiğiniz gibi!

Islam Slimani bildiğiniz gibi!

Forma giydiği 12 maçında yalnızca 1 kez gol sevinci yaşayan Islam Slimani, dün akşam da saç baş yoldurttu.

Tek golünü 4. haftadaki maçında atan Cezayirli futbolcu, Akhisarspor karşısında da beklentilerin altında kaldı. Pozisyona giremeyen, fırsatları harcayan 30 yaşındaki golcü, yaptığı top kayıplarıyla da adından söz ettirdi. 9 ikili mücadeleyi kaybeden Slimani'nin tek şutu da çerçeveyi bulmadı.
  1. 10.12.2018
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