Fenerbahçe şut çalıştı
Fenerbahçe, Kasımpaşa sınavı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı.
5'e 2 pas çalışması ve taktik denemeler gerçekleştiren sarı-lacivertli futbolcular, ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman şut çalışması ile sona erdi.
- 3.12.2018
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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