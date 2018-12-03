Fenerbahçe şut çalıştı
05 Mart 2019, Salı
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şut çalıştı

Fenerbahçe şut çalıştı

, sınavı hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı.

5'e 2 pas çalışması ve taktik denemeler gerçekleştiren sarı-lacivertli futbolcular, ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman şut çalışması ile sona erdi.

  1. 3.12.2018
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