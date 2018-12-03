Avcı’dan Fenerbahçe'ye açık kapı
05 Mart 2019, Salı
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Avcı’dan 'ye açık kapı

Avcı’dan Fenerbahçe'ye açık kapı

Fenerbahçeli bir taraftar ile ’in hocası arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Taraftar, adı F.Bahçe ile anılan Avcı'ya "İnşallah takımın başına gelirsiniz" deyince, usta hoca "Teşekkür ederim. Hayırlısı" cevabını verdi. Bu olay sosyal medyada yankı uyandırdı.

  1. 3.12.2018
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