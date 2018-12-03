Avcı’dan Fenerbahçe'ye açık kapı
Fenerbahçeli bir taraftar ile Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Taraftar, adı F.Bahçe ile anılan Avcı'ya "İnşallah takımın başına gelirsiniz" deyince, usta hoca "Teşekkür ederim. Hayırlısı" cevabını verdi. Bu olay sosyal medyada yankı uyandırdı.
- 3.12.2018
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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