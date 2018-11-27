Fenerbahçe Rusya deplasmanında
Sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında yarın deplasmanda Dinamo Kursk'la karşılaşacak.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında yarın Rusya deplasmanında Dinamo Kursk'la karşılaşacak.
Kursk şehrindeki Spor ve Konser Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.
Gruptaki ilk 3 maçında 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, haftaya 3. sırada girdi. Geçen sezonun Avrupa üçüncüsü Dinamo Kursk ise ilk 3 maçını da kazanarak iyi bir başlangıç yaptı.
- 27.11.2018 09:51
- Güncelleme: 27.11.2018 09:59
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Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
Fenerbahçe Rusya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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