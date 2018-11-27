Fenerbahçe, Rusya deplasmanında
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    27 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    deplasmanında

    Fenerbahçe Rusya deplasmanında

    Sarı-lacivertli takımı, B Grubu dördüncü hafta maçında yarın deplasmanda 'la karşılaşacak.

    Takımı, B Grubu dördüncü hafta maçında yarın deplasmanında 'la karşılaşacak.

    Kursk şehrindeki Spor ve Konser Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

    Gruptaki ilk 3 maçında 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, haftaya 3. sırada girdi. Geçen sezonun Avrupa üçüncüsü Dinamo Kursk ise ilk 3 maçını da kazanarak iyi bir başlangıç yaptı.

    1. 27.11.2018 09:51
    2. Güncelleme: 27.11.2018 09:59
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