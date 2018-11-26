Fenerbahçe'de Andre Ayew'in parmağında kırık tespit edildi
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında sakatlanan Andre Ayew'in sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi.
Tedavisine hem başlanan Ganalı yıldızın perşembe günü oynanacak Dinamo Zagreb maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.
- 26.11.2018 16:48
- Güncelleme: 26.11.2018 17:10
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçından notlar!
Toplam 1
Yorum
karado özgüven hikaye her konuda beceriksizlik
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L.Moskova - Galatasaray maçını Antonio Mateu Lahoz yönetecek
Toplam 1
Yorum
CABBAR ORUÇ BİR GALATASARAYLI OLARAK BU MAÇ TAM KADROYUZ YENİLİRSEK BAHANEMİZ YOK LAHOZ TÜRK HAKEMLERİNDEN DAHA İYİ GERÇEKTEN KALİTELİ BİR HAKEM RAHATIZ
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 2
Yorum
MAÇKA Sanslisinizki 7-1 bitmedi. FENER KÜMEYEEEEEE :)
Fenerbahçe'de Andre Ayew'in parmağında kırık tespit edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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