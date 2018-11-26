Fenerbahçe'de Andre Ayew'in parmağında kırık tespit edildi
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    'de 'in parmağında kırık tespit edildi

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de <a href="/index/andre-ayew?id=6fc8fc42-5851-476d-a6e2-2d073af8f3b3" class="" rel="tag">Andre Ayew</a>'in parmağında kırık tespit edildi

    'de maçında sakatlanan 'in sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi.

    'de , maçında elinden yaşadığı sakatlık sonrası oyuna sargıyla devam etmişti. Bugün yapılan kontrollerde sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi.

    Tedavisine hem başlanan Ganalı yıldızın perşembe günü oynanacak Dinamo Zagreb maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

    1. 26.11.2018 16:48
    2. Güncelleme: 26.11.2018 17:10
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