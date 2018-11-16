Aziz Yıldırım ile davasından Gökhan Saral’a para cezası
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ile davasından ’a para cezası

    Aziz Yıldırım ile davasından Gökhan Saral’a para cezası

    'un eski Başkan Yardımcısı ile eski Başkanı arasındaki şike süreciyle ilgili görülen davada Saral’a para cezası verildi.

    İstanbul Anadolu 56. 'nde görülen davaya ile 'ın avukatları katıldı. Davada, Yıldırım'ın avukatı Gökhan Saral'ın cezalandırılmasını istedi. Saral daha önce () tarafından disiplin kurulunu sevk edilmiş ve görevde olduğu dönemde 180 gün hak mahrumiyeti ile 300 bin TL yakın bir para ceza almıştı.


    Gökhan Saral ile Aziz Yıldırım arasındaki hareket davasında hafifletici sebeplerinde göze alındığından Saral'a para cezası verildi. 1740 TL para ceza ödeyecek olan Gökhan Saral'ın bu cezayı ödemediği ve aynı suçu tekrarladığı takdirde para cezası hapis cezasına çevrilecek.

    1. 16.11.2018 15:03
    2. Güncelleme: 16.11.2018 15:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aziz Yıldırım ile davasından Gökhan Saral’a para cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN