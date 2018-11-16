Aziz Yıldırım ile davasından Gökhan Saral’a para cezası
Trabzonspor'un eski Başkan Yardımcısı Gökhan Saral ile Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım arasındaki şike süreciyle ilgili görülen davada Saral’a para cezası verildi.
İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Aziz Yıldırım ile Gökhan Saral'ın avukatları katıldı. Davada, Yıldırım'ın avukatı Gökhan Saral'ın cezalandırılmasını istedi. Saral daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından disiplin kurulunu sevk edilmiş ve görevde olduğu dönemde 180 gün hak mahrumiyeti ile 300 bin TL yakın bir para ceza almıştı.
Gökhan Saral ile Aziz Yıldırım arasındaki hareket davasında hafifletici sebeplerinde göze alındığından Saral'a para cezası verildi. 1740 TL para ceza ödeyecek olan Gökhan Saral'ın bu cezayı ödemediği ve aynı suçu tekrarladığı takdirde para cezası hapis cezasına çevrilecek.
- 16.11.2018 15:03
- Güncelleme: 16.11.2018 15:11
-
Gerçekleri öğrenmek için lütfen okuyun
Toplam 1
Yorum
Sertan Sinan abi sana saygimiz buyuk. Yalniz Oglun yonetimden cikarildi diye yonetime haksizlik yapiyorsun. Sizin yonetime gore bu yonetim cok iyi.
-
Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
CENGİZ SEZEN MİLLİ MAÇLARI DA ŞİFRELİ KANALLARA SATIN, BİZLER ALIŞTIK ARTIK FUTBOLU KAFAMIZDAN SİLDİK.
-
Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
austin millimaçları angaryaya çeviren maçlardan soğutan demirörenin ne dokunulmazlığı var çoktan istifa etmesilazım bu kadr başarısız biri neden
Aziz Yıldırım ile davasından Gökhan Saral’a para cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.