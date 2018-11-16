Aziz Yıldırım ile davasından Gökhan Saral’a para cezası

İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Aziz Yıldırım ile Gökhan Saral'ın avukatları katıldı. Davada, Yıldırım'ın avukatı Gökhan Saral'ın cezalandırılmasını istedi. Saral daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından disiplin kurulunu sevk edilmiş ve görevde olduğu dönemde 180 gün hak mahrumiyeti ile 300 bin TL yakın bir para ceza almıştı.



Gökhan Saral ile Aziz Yıldırım arasındaki hareket davasında hafifletici sebeplerinde göze alındığından Saral'a para cezası verildi. 1740 TL para ceza ödeyecek olan Gökhan Saral'ın bu cezayı ödemediği ve aynı suçu tekrarladığı takdirde para cezası hapis cezasına çevrilecek.