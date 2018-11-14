Fenerbahçeli Vesely baba oldu
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçeli Vesely baba oldu

    Fenerbahçeli Vesely baba oldu

    'nin Çek basketbolcusu baba oldu

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ve eşi Natalija'nın erkek çocuk sahibi oldukları belirtildi.

    Bebeğe "Liam" adının verildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Vesely çiftini kutlar, bebeklerine sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadesi kullanıldı.

    1. 14.11.2018 12:42
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