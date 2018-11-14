Fenerbahçeli Vesely baba oldu
Fenerbahçe'nin Çek basketbolcusu Jan Vesely baba oldu
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Jan Vesely ve eşi Natalija'nın erkek çocuk sahibi oldukları belirtildi.
Bebeğe "Liam" adının verildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Vesely çiftini kutlar, bebeklerine sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadesi kullanıldı.
- 14.11.2018 12:42
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MUSTAFA CENGİZ KONUŞUYOR I CANLI
Toplam 1
Yorum
kartal ha evet bi tacınız verilmemişti
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Beşiktaş ile Fenerbahçe Ozan Tufan ile Tolgay Arslan'ı takaslıyor
Toplam 2
Yorum
Beşiktaşlı Ya ne ozan tufanı 90 kilo futbolcumu olur iş ahlakı 0 bide genç olucak, tokatlasan adam olmaz.
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Mustafa Cengiz'den çok sert açıklama!
Toplam 7
Yorum
Hakan Takımı siz bu hale getirdiniz, 2. sınıf oyuncularla Terim bizi şampiyon yapsın diye bekliyorsunuz.
Fenerbahçeli Vesely baba oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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