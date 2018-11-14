14 isim milli takımda! – Fotomaç – 14 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    14 isim milli takımda!

    14 isim milli takımda!

    Sarı-lacivertlilerde 14 futbolcu milli takımlarına çağrıldı.

    Sarı-lacivertlilerde 14 futbolcu milli takımlarına çağrıldı. İşte o isimler: Kameni (Kamerun), Skrtel (Slovakya), Slimani (Cezayir), Neustadter (), Eljif Elmas (Makedonya), Ferdi Kadıoğlu ( U21), Berke Özer ( U19), Ayew (Gana), Hasan Ali ve ( A Milli), İsla (Şili), Benzia (Cezayir), Reyes (), Dirar (Fas).
    1. 14.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    14 isim milli takımda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN