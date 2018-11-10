‘Sen hep bizimlesin’

Fenerbahçe’de kaptan Hasan Ali Kaldırım ile genç kaleci Berke Özer ve Tolga Ciğerci, derbide kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Koray Şener’in ailesine bir taziye ziyaretinde bulundu.

Üç futbolcu, Koray'ın duvarına, "Biz hep seninleyiz", "Kalbimizdesin kardeşim, mekanın cennet olsun", "Biz seninle öldük, sen hep bizimle yaşayacaksın" yazdılar.