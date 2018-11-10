‘Sen hep bizimlesin’ – Fotomaç – 10 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    ‘Sen hep bizimlesin’

    ‘Sen hep bizimlesin’

    ’de kaptan ile genç kaleci Berke Özer ve , derbide kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Koray Şener’in ailesine bir taziye ziyaretinde bulundu.

    Üç futbolcu, Koray'ın duvarına, "Biz hep seninleyiz", "Kalbimizdesin kardeşim, mekanın cennet olsun", "Biz seninle öldük, sen hep bizimle yaşayacaksın" yazdılar.
    1. 10.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Sen hep bizimlesin’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN