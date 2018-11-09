Bir darbe de menajerinden – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Bir darbe de menajerinden

    Bir darbe de menajerinden

    Cezayirli’nin davranışları nedeniyle menajer , yollarını ayırdı

    F.Bahçe'de kadro dışı kalan Yassine Benzia'ya bir şok da menajerinden geldi. G.Saray derbisinde oyundan çıkarıldığı için tepki gösteren 24 yaşındaki Cezayirli futbolcu, hakaret içerikli bir paylaşımda bulunmuştu. Oyundan alınmasını küfürlü şekilde protesto eden Benzia'yı 'deki haklarını elinde tutan menajeri Ahmet Barış Arı da terk etti. Arı, "Daha önce uyarılmasına rağmen yapmış olduğu amatör ruhlu paylaşımlar nedeniyle yollar ayrıldı" dedi. Öte yandan F.Bahçe teknik direktörü Erwin Koeman, Benzia hakkında, "Bugünlük bir karar. Lig maçında bizimle olacak. Bu karar yönetim değil tarafımca alındı" dedi.
    1. 9.11.2018
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