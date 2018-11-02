7 taraftar gözaltında! – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    7 taraftar gözaltında!

    7 taraftar gözaltında!

    ile oynanacak derbi için 'den 35 otobüsle yola çıkan Fenerbahçeli taraftarlar, Stadı'na olaylı bir şekilde geldi. Bazı otobüslerin camları kırılırken, bir grup taraftar da gözaltına alındı.

    'in 11. haftasında bu akşam saat 21.00'de ile derbi maçında karşılaşacak olan 'de taraftarlar, 35 otobüs ile 'den yola çıkarak, mücadelenin oynanacağı stada geldi. Bazı taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanırken, otobüs camlarının da kırıldığı görüldü. Olaya müdahale eden polis ekipleri bazı taraftarları gözaltına aldı.
    Fenerbahçe taraftarı Türk Telekom Stadı'na ulaştı

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    1. 2.11.2018 18:13
    2. Güncelleme: 2.11.2018 18:32
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