Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti | GOLLER
Elit U21 Ligi’nde Recep Gül ve Metehan Mertözün golleriyle Galatasaray, Fenerbahçeyi 2-0 mağlup etti.
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