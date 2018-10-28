Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında üyelere hitap etti. Koç futbolda beklentilerin çok uzağında olduklarını kabul ederek, "Yeni bir takım kurduk, sancılı olacağını biliyorduk ama bazen şans da yanımızda olmadı. Arzu ettiğimiz takımı çabuk oluşturamadık, bu bir özeleştiri. Aldığımız 9 puan tabi bununla savunulamaz. Bu kötü başlangıcın sonu güzel olacak. Son 5 maçın dördünde gol yemedik, savunma oturdu. Ofansif futbol oturunca da galibiyetler serisi gelecek" dedi.



DERBİ DÖNÜM NOKTASI

Galatasaray derbisinin bir dönüm noktası olacağına inandığını vurgulayan Koç, "Ben dönüm noktası olacağına inanıyorum. Futbolculara uçakta söyledim. Bizim en büyük gücümüz biziz. Gerisiyle her türlü mücadele ederiz" diye konuştu. Oyunculara borçları olmadığını da kaydeden Koç, "İstanbul'da bir takımımıza (Beşiktaş) verilen tepkiyi gördük. Taraftarımıza bakıyorum biz farklı kulübüz. Belçika'da 2-0 gerideyken daha fazla tezahürat yapmalarını hocaya anlattım, 'Gör Fenerbahçe'nin farkını' diye. İnşallah yarın çıkışımız başlayacak. İnandığımız yolda sonuna kadar gideceğiz. Umarım başarılı oluruz, biz ve bizden sonra gelenler rahat ederler" ifadelerini kullandı.



176 MESAJ ATILMIŞ

Görevlerine son verilen 3 antrenörle ilgili de konuşan Ali Koç, şunları söyledi: "Ne var canım burada, maç verilerini paylaşmışlar...' diyerek bunu basitleştirmek bu sektörün ne kadar yozlaştığının en güzel örneği. Bu, üç hocamızdan biri için geçerli. Sızdırılanlar sadece oyuncu performansları değil antrenman görüntüleri, maç analizleri, antrenman verileri. 28 Haziran'dan itibaren bizim tespit ettiğimiz 176 ayrı mesajla dışarıya yollanmış. Bunun neresi olağan ve normal? Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, yalan söyleyene inanılıyor, doğruyu söyleyen ispatlamak zorunda kalıyor. Mahkemeye vereceklermiş. Versinler. Hala bekliyorum. Bu insanlar bizle randevu isteyeceklerini bile basın üzerinden söylediler. Sonra iki saat görüştük, pişman olduklarını ifade ettiler. Basın açıklaması yapacaklarını belirttiler. Bizim için makuldü. Çünkü aileleri, çocukları da kötü etkileniyor... Kaleci antrenörünün oğlu okulda sıkıntı yaşamış. Çocuklara hassasım. Okula gidecektim. Fakat sözlerimiz yine basında çıkıyor. Biz de bu iş bitti dedik. Halı, o, bu her şey itiraf edildi."

TOPLAM BORÇ 3.2 MİLYAR

Fenerbahçe Kulübü'nün 31 Mayıs 2018 itibarıyla toplam 3 milyar 184 milyon lira borcu olduğu açıklandı. Bu sezon futbolcu alım satımından 107 milyon lira kar edildi. Başkan yardımcısı Burhan Karaçam, borcun yüzde 80'inin döviz borcu olduğunu belirterek kurdaki her 1 Lira'lık artışın kulübe 258 ile 300 milyon TL zarara neden olduğunu ifade etti.



DOSYA NEDEN HALA BEKLİYOR?

Genel sekreter Sevil Zeynep Becan, 3 Temmuz Kumpas davasının takipçisi olduklarını vurguladı: "Fiziki takiplerde yetki aşımı yapılmış, savcıdan habersiz takip yapılmış, izinli personelin yerine imzalar atılmış. Bunlar bile Fenerbahçemize, eski yöneticilerimize yapılan kumpasın kanıtıdır. Yargıtay'daki dosyanın neden beklediğini anlamakta zorluk çekiyoruz."



9 PUAN GERİDEN ŞAMPİYON OLDUK

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, futbol takımının bulunduğu noktanın hiç kimseyi memnun etmediğini belirterek, "Ancak geçmişte de 9 puan geride olan takımımızın o sezon şampiyon olduğunu gördük. O yüzden karamsar olmamak lazım. Başkana, yönetime destek olmak lazım" şeklinde konuştu.



COCU'YA HAK VERİYORUM!

Felsefe değişikliğinin sıkıntılı olacağını biliyorduk. Yola çıkarken iki temel hedefimiz vardı. İlki yaş ortalamasını düşürmek. Geçen sene Avrupa'nın en yaşlı 3'üncü takımıydık. Diğeri de maaş ortalamasını düşürmekti. 25 milyon euro'luk satış yaptık. 13 yeni oyuncuyu kadromuza kattık. Satışlar geç olunca, transferler de sona kaldı. Hocamıza da hak veriyorum. Sezona Giuliano ve Josef ile hazırlandı ama bu iki temel oyuncuyu satmak zorunda kaldık ama zorundaydık. Josef'in sözleşmesi bitiyordu, 4 milyon euro'dan başlayan pazarlıklar 12 milyon euro'ya çıkınca yapacak bir şey kalmadı."

1959'DAN ÖNCEKİ ŞAMPİYONLUKLAR GÖZARDI EDİLEMEZ

Resmi internet sitesindeki şampiyonluk sayısının 28'e yükseltilmesini de değerlendiren Ali Koç, "Gelelim şampiyonluklarımıza... Sitemizden yayınladık. Tezler karşı tezler orada duruyor. Biz ilk adımları attık, TFF'den 1924 yılı itibariyle resmi oynatılan maçlar, efsanelerin kazandığı şampiyonluklar göz ardı edilemez. Akıl var mantık var. Şampiyonluklar konusunda hassasız. Birçok tarafsız yazar bu konuyu sahiplenmiş durumda. Onlara da teşekkür ederim. Bundan sonraki süreç bağırıp çağırarak değil kurumları ikna ederek olacak." yorumunda bulundu.



'3 TEMMUZ'UN PEŞİNDEYİZ

3Temmuz konusu çok uzadı. Bu işin kumpas olduğu Türkiye'de taraflı tarafsız herkes tarafından görüldü. Bir çok insanın hayatları karartıldı. Artık bu camianın hakkını verin. Bunu talep ediyoruz, rica ediyoruz. Ne sebep olursa olsun artık uzamaması lazım. Biz bu işin sonuna kadar peşindeyiz."



ALTYAPIDA HAMLE YAPACAĞIZ

Anderlecht'in bizimkinin yarısı kadar bütçesi var. Geçen sezon 15 milyon euro harcamışlar altyapıya. Bu sezon 30 milyon euro harcayacaklar. Bizim de bu konuda gelişmemiz lazım. 7 sahaya ihtiyacımız var, yeni yerler bulmamız lazım. Altyapıya hamle yapacağız. Hepiniz gurur duyacaksınız."



BAŞARIYI İSTEMİYOR!

"İşler kötü gidince, bağışıklık sistemi zayıflayınca gürültüler çıkıyor. Bunların bir kısmı Fenerbahçe'nin başarısını istemeyen, bir kısmı da değişime karşı çıkanlar. Fenerbahçe ile var olanlarla, Fenerbahçe için var olanlar arasında ciddi bir rekabet var."



SPK'YA TEŞEKKÜR

"SPK'ya teşekkür ederim, sonuçlandırdık. Hiç ismini bilmediğiniz insanlar, göreve geldiğimizden beri ciddi katkılarda bulundular. Bu camiada diğer camialarda olmayan cömertlik var."



GULİYEV'İ ALNINDAN ÖPTÜ

Toplantıda başarılı sporcular sahneye davet edildi. Atletizmde büyük başarılar elde eden Ramil Guliyev'i Ali Koç alnından öperek tebrik etti.

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