Emre Bol: Aziz Yıldırım'ı neyle suçluyorlarsa aynılarını yapan bir yönetim var
A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un suçlamalarına canlı yayında cevap verdi.
Emre Bol'un açıklamalarından satır başları;
"Fenerbahçe'de bir sıkıntı varsa söylemeyelim mi?"
"Aynı haberi 12 Ekim tarihinde Milliyet gazetesi de yaptı."
"Uçuk varsa yönetimde senin kavga edenlerin uçuk."
"Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin 15. olduğunu hatırlıyor musunuz?"
"Fenerbahçe itibar koyulacak bir yer değildir. Fenerbahçe itibar yükseltir."
"Aziz Yıldırım'ı neyle suçluyorlarsa aynılarını yapan bir yönetim var. "
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