Kazanmaktan başka çare yok! – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Kazanmaktan başka çare yok!

    Kazanmaktan başka çare yok!

    Ligde 4 haftadır kazanamayan F.Bahçe, A.Gücü’nü ağırlıyor. Başkent ekibini yenip çıkışa geçmek isteyen sarı-lacivertlilerde bütün hesaplar galibiyet üzerine...

    F.Bahçe, 'in 10. haftasında bugün Ankaragücü'nü konuk edecek. Ligdeki son 4 maçını kazanamayan hatta son 3 maçta gol bile atamayıp 9 puanla düşme hattının bir basamak üstünde yer alan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ülker Stadı'nda saat saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

    KADIKÖY'DE 1 ZAFER
    F.Bahçe'de sakatlığı bulunan , ve forma giyemeyecek. Öte yandan sarı- lacivertliler, bu sezon evinde oynadığı 4 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Ligin ilk haftasında sahasında 'u 2-1'le geçen Kanarya, 3 maçtır da seyircisi önünde galip gelemiyor. son 3 maçta 'a yenilip ve 'le berabere kaldı.

    KANARYA AÇIK ARA ÜSTÜN: 63-9
    F.Bahçe ile Ankaragücü Süper Lig'de 99. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında şimdiye dek yapılan 98 maçta, Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-9 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 26 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 183 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 62 golle karşılık verebildi.


    ÖZ GÜVEN YÜKSELTTİ
    Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht deplasmanında 2-0 geriden gelerek skoru 2-2'ye çevirmesi takımda ve camiada moralleri düzeltti. Eleştirilen Michael Frey'in yükselen performansı teknik heyeti sevindirirken, kaptan Hasan Ali'nin hırsı, takımın mücadele etmesi önemli kazanımlar oldu. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Avrupa Ligi'nde gelen bu atmosfer takımdaki öz güveni de artırdı. Öte yandan Frey'in bugünkü karşılaşmaya da 11 başlaması bekleniyor.

    ŞUT VE PAS İDMANI İLE HAZIRLANDILAR
    Sarı-lacivertliler dün yaptığı antrenmanla A.Gücü karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Phillip Cocu yönetimindeki antrenmanda dar alanda kontrol-pas ve 5'e 2 çalışması gerçekleştiren F.Bahçeli futbolcular, sonrasında şut idmanı yaptılar. Antrenman yarı sahadaki çift kale maçla sona erdi.

    KADRO DIŞI KALAN KAPTANA KUTLAMA
    Fenerbahçe, Volkan Demirel'i kadro dışı bıraksa da kaptanın doğum gününü unutmadı. Sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından 37 yaşına giren milli kalecinin fotoğrafı paylaşılarak "Bugün oyuncumuz Volkan Demirel'in doğum günü. Doğum günün kutlu olsun Volkan!" ifadelerine yer verildi.

    1. 28.10.2018
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