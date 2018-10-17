Andre Ayew takıma liderlik edecek! – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    takıma liderlik edecek!

    Andre Ayew takıma liderlik edecek!
    'nin en çalışkan oyuncularından biri olan 'den teknik patron Cocu'nun bir isteği var! Hollandalı teknik adam, Ayew'den takımın saha içindeki lideri olmasını istedi. Ayew ile konuşan Cocu, "Bu takımda herkes sana saygı duyuyor. Sadece futbolunla değil takım arkadaşlarını sözlerinle de uyar" ifadelerini kullandı.
    1. 17.10.2018 07:05
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